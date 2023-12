Recrea el 'look relaxed' y 'vintage' de Margot Robbie

El estilo retro se impone en esta temporada. Las pasarelas tienen gran parte de la responsabilidad del revival de varias prendas icónicas y, por supuesto, la otra cuota de mérito la tienen las mismas celebrites. Y hay una de ellas que no para de convencernos y que también ha llamado la atención de Margot Robbie.

La actriz ha hecho un despliegue de outfits en tonos tierra, blancos y cremas -un gran homenaje a los años 60- durante el recorrido promocional de Once Upon A Time In Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino que coprotagoniza junto a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Su look está compuesto por prendas de la marca Dôen

Homenaje 'vintage'

En su ecuación vintage resalta la blusa de gasa Jane ($138) y los jeans Maritime ($158) de Dôen, una marca estadounidense que se caracteriza por sus siluetas relajadas. Su elección informal y, al mismo tiempo, elegante, funciona perfectamente para el día a día y resulta realmente práctica. Para emularla, solo debes considerar las prendas que te proponemos a continuación:



Luce en el entretiempo una blusa ligera con mangas largas

Blusa de cuello estilo 'mock'

La blusa Victoria de cuello mock de Apiece Apart (Revolve, $173) está elaborada cien por ciento en tela de algodón. Su apariencia semitransparente y ligera resulta apropiada para el entretiempo en los que el exceso de tela no es prioridad. Si la temperatura desciende inesperadamente, las mangas largas serán grandes aliadas; y si no, la superposición de jackets o blazers siempre será una opción.



Apuesta por pantalones de cintura alta para marcar las curvas

'White denim'

Estos jeans de Caroline (Shopbop, $189) teñidos también de un blanco impoluto, conformarán un look casi monocromático como el de la actriz. Lo mejor es que conservan los bolsillos frontales de patchwork que también adornan su apuesta. Tienen una favorable cintura alta que abraza las curvas y un corte de pierna holgado que sobrepasa los tobillos.

Slingback como estas son cómodas, coquetas y elegantes

Las 'straw slingback'

Los materiales elaborados en paja recuerdan a épocas pasadas, aun cuando cada año aparecen renovados en bolsos, accesorios y calzado. Suma a tu armario el straw con las slingback Ornament de Seychelles (Revolve, $109) de suela artificial, correa de talón elástica y tacón de tres pulgadas.

¿Acaso no es un atuendo inspirador para los días que están por venir?

