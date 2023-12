'Snakeskin', el estampado predilecto de Eva Mendes

Si los estampados felinos han reinado en las pasarelas y street style durante las últimas temporadas, ahora es el turno del snakeskin. Igual de atrevido y sensual que el de leopardo o tigre, este print -que imita a la perfección la lustrosa piel de las serpientes- pasa a ocupar el primer lugar entre los favoritos de trensetters de la talla de Eva Mendes. La actriz y diseñadora de moda no ha dudado en incluirlo en su colección para la cadena New York & Company, despejando así cualquier duda sobre si será o no tendencia este otoño.

Además de ser llamativo per se, este motivo evoca la exuberancia del trópico sin dejar a un lado el glamour. Y si el estampado impregna vestidos de silueta fluida y complementos clásicos, el efecto es aún más poderoso; tal como lo demostró la celeb de origen cubano el día del lanzamiento en una de las boutiques de la marca. En una paleta que fusionaba tonos grises, marrones con notas de naranja y blanco, solo podemos decir que su look obtuvo la máxima puntuación en la escala fashion. ¿No crees?

Eva luce el modelo preferido de su nueva colección

Un 'look' muy seductor

Conocida en todo el mundo por su escultural figura –y por haber conquistado el corazón de Ryan Gosling–, Eva fascinó ante los flashes al lucir el Petite Cassie Wrap Dress ($89.95), ultra femenino y que, gracias a la abertura de la falda plisada, puede ser la prenda ideal para hacer la transición del día a la noche. Tampoco hay que perder detalle de la lazada del cuello ni del cinturón que sumó para marcar sus curvas.

Pisa fuerte con unos 'snake pumps'

Después de convertirse en madre, y ser aún más selectiva con los proyectos cinematográficos, la famosa se ha dedicado al diseño. Prueba de su experto sentido de la moda son los zapatos con que definió su snakeskin look: los Snake-Print Pumps, también de la Eva Mendes Collection ($79.95). Con el clásico pointed-toe, plasman todo el sex-appel de la protagonista de Hitch.

Opta por un moderno atuendo en escala de grises

Fabulosa combinación

¿Estás dispuesta a crear un total look en clave snakeskin? Para ello te proponemos un mix casi totalmente monocromático con el Grey Snake Print One Shoulder Ruffle Detail Pleated Midi Dress de Pretty Little Thing ($58) como pieza central. A juego tienes los Animal Print High Heeled Shoes de Zara ($59.90) con una franja de PVC y la Marissa Snake Mini Bag de Topshop ($20).

Vestidos en tendencia

El atuendo de Eva —intuimos— es solo un abreboca para los más diversos vestidos que se verán por doquier en solo unas semanas. Y por eso, te presentamos este segundo look que te hará ver radiante. Combina el Snakeskin Print Dress de Zara ($69.90), de escote halter y cuyos gráficos remiten a los años setenta, con los pumps de New York & Company más la Snakeskin PU Satchel Bag de Shein ($13). ¡Solo recibirás cumplidos por atreverte con el estampado más sexy del año!

Estos vestidos son modernos y sexy

Toma en cuenta los tips visuales que nos deja la celeb; por ejemplo, un peinado suelto y sin mucho volumen, maquillaje nude, una piel hidratada y —lo más importante— una actitud arrebatadora para que impactes en cualquier lugar al que vayas.

