Diego Boneta hace su debut como escritor con un 'thriller' literario

¿Quién no disfruta de un buen libro para relajarse después de una larga jornada? Y es que no hay nada mejor que sentarnos en casa a leer un libro y perdernos entre sus páginas. Existen muchos géneros que podrían atraparnos pero, sin lugar a dudas, los thrillers se llevan la corona al ser perfectos para pasar las tardes y ser enganchados al instante. ¿Y qué mejor que sentarse a leer una novela escrita por una de las celebridades que nos ha acompañado desde que éramos adolescentes o jóvenes? Así es, el mundo literario se sorprende con la llegada de una nueva novela escrita por, nada más y nada menos, que Diego Boneta.

Esto es lo que sabemos sobre la nueva novela de Diego Boneta

A estas alturas, es difícil pensar que Diego Boneta pueda hacer algo mal. Y es que el joven ha demostrado en su larga trayectoria que tiene un talento impresionante para cualquier personaje. Lo hemos visto actuando, bailando, cantando y modelando; convirtiéndose así en un artista 360º que está en constante evolución y cambio. El joven no sólo se ha convertido en uno de los grandes iconos mexicanos a nivel internacional sino que también ha demostrado que no hay industria que no esté dispuesto a conquistar.

© Getty Images Diego Boneta

Hoy, después de una sólida carrera actoral en proyectos de talla internacional, Boneta anuncia una nueva faceta en su carrera pero, no precisamente en el mundo del entretenimiento multimedia sino en el de la literatura. Así es, el mexicano acaba de hacer público que se avecina su debut como escritor con una novela titulada: “The Undoing of Alejandro Velasco”. “Estoy más que emocionado y orgulloso de anunciar mi debut con una novela…Crear este mundo con mis amigos de Amazon ha sido un sueño hecho realidad”, compartió el actor junto al anuncio de esta nueva entrega.

© Instagram Diego Boneta

Esta historia, que estará situada en el hermoso pueblo de San Miguel de Allende, nos cuenta la historia del fallecimiento de Alejandro Velasco, una famosa estrella del tenis. A partir de este deceso, uno de sus ex compañeros de cancha, Julián Villarreal, llega a presentar sus condolencias ante la familia y se ve envuelto en el lujoso estilo de vida de la zona así como en la misteriosa muerte de su ex compañero.

Las sorpresas no acaban aquí pues el actor anunció que también saldría una versión audiolibro, en español e inglés, narrada por él así como un show de televisión que estará adaptado en la novela. Sin lugar a dudas, esta novela promete ser el “must read” del próximo año pues la novela planea lanzarse en mayo de 2025.