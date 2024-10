La otra faceta de Valentina Ferrer: "es muy enriquecedor sentir que uno puede aportar su granito de arena"

¿Cómo has aprendido a priorizar tu salud mental en una industria que está en constante cambio y que pareciera nunca detenerse?

Para priorizar la salud mental me he apoyado mucho en mi familia que siempre me ha apoyado en todo. Siempre busco buenos hábitos, salir a caminar, leer un libro, jugar con mi hijo. Son hábitos que me ayudan a despejar mi mente y saber parar. Porque uno va tan rápido que no se da cuenta. También me ayuda visitar a los chicos y platicar.