El evento de la cámara de comercio española-americana, 'Women ON-2024', destaca la promoción de la inclusión y el liderazgo de las mujeres

El 12 de septiembre de 2024, la Cámara de Comercio española-americana organizó su evento Women-ON 2024, “Defendiendo la igualdad: perspectivas de diversas voces en los negocios y el derecho”, en la oficina de Greenberg Traurig en Miami. El evento reunió a líderes empresariales y legales para compartir ideas para promover la diversidad y la inclusión y al mismo tiempo abordar los desafíos de las mujeres en industrias tradicionalmente dominadas por hombres.

Panel 1: Diversidad Corporativa: Mariana Seixas, Brissa Quiroz, Nagidmy Márquez Acosta, Brenda Henderson y Yosbel Ibarra

El primer panel del evento, Diversidad corporativa: integración de políticas para un lugar de trabajo inclusivo, fue moderado por Yosbel Ibarra, accionista codirector de Greenberg Traurig Miami. Se discutieron estrategias de diversidad viables. Las panelistas Brissa Quiroz, Mariana Seixas, Brenda Henderson y Nagidmy Márquez Acosta compartieron experiencias del mundo real y brindaron información sobre cómo las empresas impulsan los esfuerzos de diversidad y cómo pueden convertirse en defensoras en estos entornos.

Al reflexionar sobre el evento, Mónica Vásquez - Presidenta de la Cámara de Comercio dijo: "Queremos ser parte de ese movimiento que busca apoyar la búsqueda de la igualdad. Creo que la creciente inclusión de las mujeres en todas las empresas está impulsando un cambio significativo en el desarrollo de productos y servicios que sean cada vez más equitativos también para los consumidores".

© @Spain-U.S. Chamber of Commerce Spain-U.S. Chamber of Commerce team at the Women-ON 2024 in Miami

El segundo panel, moderado por la Dra. María Ilcheva, Women in Law: Breaking Barriers in the Legal World, contó con voces destacadas del campo jurídico, entre ellas Carol Barnhart, Marcia Narine Weldon, Ines Bahachille y Juan Enjamio. Los panelistas discutieron la importancia de la legislación y el liderazgo para derribar las barreras para las mujeres en la ley, enfatizando la necesidad de una promoción continua.

El evento concluyó con una sesión de networking, que ofreció a los participantes la oportunidad de conectarse y colaborar. Los organizadores, entre ellos Juan Carlos Pereira, director ejecutivo y Mónica Vázquez, presidenta y directora general de la Cámara de Comercio española-americana, fueron elogiados por crear una plataforma que empoderó a las mujeres hispanas para liderar el cambio en sus industrias.

© @Spain-U.S. Chamber of Commerce L-R: Brenda Q. Henderson, Carol Barnhart, Nagidmy Marquez and Brissa Quiroz. The Spain-U.S. Chamber of Commerce's Women-ON 2024 event was held on September 12, 2024. The event's theme was "Championing Equality" and featured insights from top executives on gender equality in business and law.

Carol Barnhart, accionista corporativa de Greenberg Traurig, una participante clave en el evento, compartió: "Todas las mujeres son invaluables, pero en las empresas aportamos una diversidad única (diversidad de pensamiento) y agregamos un toque de sensibilidad al negocio. El valor de las mujeres en el El lugar de trabajo es profundo porque ofrecemos perspectivas sobre la familia, la realidad y la dinámica global que otros no siempre aportan".

Women-ON 2024 subrayó la necesidad continua de acciones concretas hacia la inclusión y la diversidad, dejando a los asistentes motivados para promover la conversación en sus respectivos sectores.