Aprende a preparar la receta de pollo especial de Demi Lovato

El amor está en el aire entre Demi Lovato y su prometido, Jutes, desde que anunciaron su compromiso a finales del año pasado. Y si bien aún se desconoce la fecha exacta en la que se llevará a cabo su unión, no podemos esperar a ver a Demi entrar al altar con ese estilo único que la caracteriza. Desde los que crecieron con la música de la intérprete de “Heart Attack”, hasta los que comenzaron a seguirla en su más reciente faceta musical, no hay duda que Demi es una de las artistas más queridas.

© ddlovato Demi Lovato y su pareja hicieron pública su relación hace dos años, en agosto de 2022

Lovato no es solo una artista completa que inició su carrera como actriz, sino que es talentosa en muchas otras áreas. Un ejemplo de estas es la cocina, pues la cantante ha dejado claro, en más de una ocasión, que le apasiona cocinar y no duda en compartir algunas de sus mejores recetas con sus seguidores. De hecho, es tanta su pasión por esa actividad, que ha creado una serie de videos en sus redes sociales llamada “Cooking with Demi”, donde enseña a sus seguidores a preparar recetas fáciles y deliciosas.

Así puedes cocinar la receta de pollo de Demi Lovato para encontrar al amor de tu vida

Bajo el nombre de “Marry Me Chicken”, Lovato compartió su más reciente receta, la cual promete ser la prueba final para enamorar a esa persona especial al grado de conseguir que te pidan matrimonio. Se trata de un platillo muy sencillo de preparar y con ingredientes comunes en cualquier alacena. Si estás pronto a tener una cena en casa o quieres sorprender a tu familia o pareja, no dudes en probar esta receta.

© ddlovato Marry Me Chicken, receta de Demi Lovato

Prepara el “Marry me chicken” de Demi Lovato

Ingredientes:

3 filetes delgados de pechuga de pollo, sin piel y sin hueso

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de pimienta negra

6 cucharadas de harina

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de mantequilla sin sal

3 dientes de ajo picados

1 taza de caldo de pollo

1 taza de crema

1/2 taza de queso parmesano

1 cucharadita de hojuelas de chile seco

1/4 de cucharadita de orégano

1/4 de cucharadita de tomillo

1/3 de taza de jitomates deshidratados

1 cucharada de hojas de albahaca fresca

Procedimiento:

© ddlovato La actriz y cantante también es una gran fanática de la cocina