Estas son las 4 señales de que has encontrado el hotel perfecto para vacacionar este verano

No hay nada que unos días en la playa no solucione. Con esa mentalidad en mente, es que podemos sacar el máximo provecho a las últimas semanas de vacaciones para disfrutar del mar, la arena y los bronceados bajo el sol. Si se trata de los destinos ideales para conseguirlo, existen muchos para elegir; sobre todo si hablamos de los destinos turísticos en México. De norte a sur, encontrarás playas perfectas para descansar, relajarte y divertirte con tu familia, amigos y pareja. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el encanto por un destino en particular que ha enamorado a más de un viajero. Sí, estamos hablando de Puerto Vallarta.

Ubicado en las costas del estado de Jalisco, este destino se ha convertido en el favorito de muchos por contener la mezcla perfecta entre viaje holístico y actividades diversas para no desaprovechar ningún segundo. Por esto y más, es que grandes desarrolladores hoteleros han apostado por Puerto Vallarta como el lugar ideal para crear experiencias y residencias de lujo que hagan de cualquier viaje, uno inolvidable.

Thompson Puerto Vallarta

Es en este panorama que llega Thompson Puerto Vallarta como la opción perfecta para descubrir todo lo que estas playas tienen para ti. Con amenidades envidiables y opciones que se ajustan a cualquier gusto y necesidad, Thompson Puerto Vallarta promete convertirse en ese hotel que estabas buscando. Si tienes un viaje en puerta o simplemente quieres considerar la posibilidad de salir unos días del ruido de la ciudad, te damos las 4 señales de que has encontrado el hotel perfecto.

Descubre las 4 características esenciales para unas vacaciones perfectas este verano

1. Ubicación céntrica

El primer detalle que hay que tener en cuenta al momento de elegir el hospedaje perfecto para cualquier viaje es la ubicación del mismo. Obviamente lo mejor siempre será que se trate de un hotel a la orilla de la playa con acceso directo a la misma pues así podrás permanecer en el lugar durante toda tu estancia (si es lo que deseas). Sin embargo, también es fundamental que el hotel esté cerca del aeropuerto o que ofrezca servicios de transporte.

En el caso de Thompson Puerto Vallarta, ambas características se cumplen pues no solo cuenta con vistas espectaculares del mar tanto al despertar como antes de dormir, sino que está ubicado a tan solo 10 minutos del aeropuerto. Por si todo esto fuera poco, también cuenta con paisajes impresionantes de las montañas de la Sierra Madre; un espectáculo visual sin comparación.

Thompson Puerto Vallarta

2. Interiorismo inigualable

Un hospedaje ideal no estaría completo sin un interiorismo cuidadosamente diseñado y una atención al detalle que haga sentir a cada huésped especial. Desde el lobby, que marca la primera impresión del lugar, hasta los restaurantes y las habitaciones, cada rincón debe reflejar una meticulosa atención al detalle para transformar tu viaje en una experiencia inolvidable. Bajo la dirección de Sofía Aspe Interiorismo Studio, Thompson Puerto Vallarta ha logrado un diseño ecléctico que combina sofisticación y atemporalidad, creando el ambiente perfecto para desconectar del estrés diario y disfrutar de una estancia relajante y única.

3. Amenidades de lujo

¿Qué sería de un hospedaje sin las amenidades ideales para relajarte y divertirte durante tu estancia? Por eso, es crucial elegir un hotel que no solo ofrezca una amplia gama de actividades y opciones para ti y tus acompañantes, sino que también cuente con instalaciones de calidad excepcional para asegurar que tu experiencia sea inmejorable. En Thompson Vallarta, podrás encontrar muchas opciones para que tu viaje sea de diversión, pero también de bienestar. Desde una mañana en el gimnasio o una tarde en el salón social, creado para formar experiencias; hasta un día entero en el holístico spa donde podrás ser cobijado por paredes creadas con materiales naturales para hacerte sentir desconectado del exterior y conectado con la experiencia de bienestar.

Thompson Puerto Vallarta

4. Espacios acogedores

No hay nada mejor que sentirte en casa al viajar. Por eso, Thompson Puerto Vallarta lleva su experiencia acogedora a un nuevo nivel ofreciendo residencias que te permitirán tener siempre un lugar único y especial para escaparte de la cotidianidad. Con 26 pisos y 130 condominios, podrás encontrar el espacio ideal para ti y tu familia pues sus opciones van desde residencias de 1 hasta 4 recámaras. La calidad y el diseño no se quedan atrás pues cada residencia cuenta con cocinas estilo italiano, terrazas privadas, baños con acabados únicos y recámaras cómodas y perfectas para descansar.