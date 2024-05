5 cosas que hacer este verano en Madrid según Ale Capetillo

Si en tus planes está visitar Madrid en los próximos meses, quizá te estarás preguntando “¿Qué es lo que debo conocer en esta ciudad?”. Cuando se trata de explorar cada rincón del lugar que se ha convertido en su segunda casa, Ale Capetillo tiene mucho por enseñarnos. Después de 3 años y medio de haber dejado su hogar y su familia en México para buscar nuevas oportunidades laborales en España, la joven influencer y creadora de contenidos ha descubierto un paraíso por explorar en una de las grandes ciudades a nivel mundial. Madrid no sólo ha sido el nuevo hogar de Capetillo o la ciudad donde conoció al amor, sino que también se ha convertido en un abanico de posibilidades donde, en sus palabras, “cualquier zona a la que vayas, siempre habrá algo por hacer”.

“Lo que más me gustó cuando llegué fue que me sentí como en casa. Aquí hay un porcentaje muy alto de latinos por lo que nunca me sentí lejos de mi cultura”, nos cuenta la joven para una entrevista en exclusiva con ¡HOLA! Madrid ha sido el lugar donde la joven ha descubierto nuevas pasiones, una de ellas ha sido el convertirse en una “running girl” pues la joven ha encontrado una rutina perfecta para ella donde despertar temprano y salir a correr, se ha convertido en parte protagonista de la misma. Además de pasar su tiempo creando contenido o desfilando para marcas, como la vimos recientemente en su debut para Barcelona Bridal Fashion Week, la joven también ha estado invirtiendo su tiempo en nuevos proyectos. “Esperemos que vengan muchos nuevos proyectos. Pronto viene mi línea y mi marca de ropa. Lo voy a seguir cocinando hasta que yo esté satisfecha de las piezas que voy a sacar”.

En pocas palabras, Madrid se ha convertido en la ciudad que ha acogido a Ale Capetillo, la ha hecho evolucionar y madurar. “Aprender a vivir una vida adulta y conocerme más a fondo ha sido de mis mayores hallazgos. Al estar tan lejos de mi familia, no me ha quedado de otra. Lo que más voy a recordar de esta época de mi vida será cómo he crecido. Mi estilo también se ha ido formando aquí. He ido descubriendo quién soy”.

La guía infalible: 5 cosas para hacer en Madrid según Ale Capetillo

Inicia tu día con un poco de ejercicio

Aunque Ale es apasionada del running, también ha descubierto su pasión por los ejercicios de fuerza. Su lugar favorito es Boutique Barre; “ahí se pueden practicar entrenamientos funcionales y de resistencia donde se mezcla el barré, los pilates y técnicas de baile”, recomienda. Sin lugar a dudas, se trata del lugar ideal para disfrutar de una clase a cualquier hora del día. Sin embargo, si lo que buscas es salir por las mañanas a correr, Casa de Campo será el lugar perfecto para disfrutar de las vistas mientras te ejercitas.

Disfruta de un brunch en terraza

Iniciar las mañanas con el pie derecho depende de un desayuno o brunch perfecto para recargar nuestra energía. Para Ale Capetillo su lugar ideal para hacerlo es la terraza del hotel Four Seasons. “Me la vivo en el Four Seasons, su terraza es espectacular. Me voy con mi novio y mis amigas y me podría quedar ahí toda la mañana”. Además de encontrar alimentos frescos y deliciosos, podrás quedarte un rato disfrutando de su piscina o descansando bajo el sol.

Camina por las calles madrileñas

Lo mejor de Madrid es que siempre encontrarás lugares por donde caminar para descubrir nuevas cosas. Uno de los spots favoritos de la joven influencer es el Barrio de Salamanca. Su plan favoritos es ir los sábados a caminar por las diferentes tiendas que se encuentran en el camino, para después llegar a la puerta de Alcalá. “Además, es una zona muy tranquila. Por más que es una zona muy concurrida, la cosa acaba temprano y se hace el silencio en la noche”. Otra de las zonas donde Ale disfruta pasar el rato es Gran Vía por tener una gran opción de lugares turísticos para visitar. “Es una extraordinaria zona para hospedarse. Hay teatros y cines porque es un lugar muy diversificado”.

Observa el atardecer con un picnic

El Retiro se ha convertido en el lugar perfecto para que Ale Capetillo, su novio y sus mascotas pasen un rato viendo el atardecer mientras disfrutan de algunos snacks. Tanto el lago como las zonas verdes lo transforman en el lugar ideal para tener un picnic, leer un libro, escuchar música o pasear a tus mascotas. No importa cuál sea tu plan, siempre encontrarás en El Retiro el mejor lugar para llevarlo a cabo. Además, cuenta con un lago, perfecto para una sesión de fotos inolvidable.

Termina el día con una buena cena

A pesar de que Ale disfruta de conocer nuevos lugares y probar diferentes platillos, hay una comida que ha conquistado su corazón: la libanesa. Entre su lista de favoritos encontramos Mune, Racif o Makan para degustar platillos típicos de la región. Su favorita es la ensalada fattoush por la exquisita salsa con la que es servida. Otro de sus favoritos es el Shawarma. Ya sea en bowl o con pan, este platillo es perfecto para una cita en pareja. Si quieres experimentar diferentes restaurantes, el barrio de Justicia también te sorprenderá con una exquisita selección gastronómica.