La comida también es un lenguaje del amor y Pamela Anderson lo demuestra con su nuevo libro

Para muchos, la comida es un lenguaje del amor, y Pamela Andersonlo comprueba con el lanzamiento de su nuevo recetario titulado “I love you: Recipes from the heart”.

El nuevo recetario de Pamela Anderson

La actriz compartió en sus redes sociales la portada de su nuevo libro y comentó que la idea de este recetario surge a partir de querer compartir con sus hijos y sus amigas recetas populares dentro de su familia, con la esperanza de que pasen de generación en generación. Dicho por la misma Anderson, “No es nada elegante, solamente recetas familiares actualizadas hechas a base de plantas que traen alegría al compartir”.

©pamelaanderson



El libro incluye sus recetas favoritas hechas a base de plantas.

Las recetas están inspiradas en sus viajes, pero también en la isla donde creció. A la par de su recetario, la actriz está por estrenar un programa de cocina junto con Food Network Canadá (país originario de la modelo) en donde colaborará con múltiples chefs para crear deliciosos platillos plant-based.

Pamela Anderson y su estética natural

A últimas fechas, Pamela Anderson se ha manifestado como una fanática de lo “natural”. La actriz fue tema de conversación hace poco cuando se presentó en la Fashion Weekde París sin maquillaje; de ahí, la hemos visto en eventos y on-the-go con looks libres de una gota de maquillaje.

©GettyImages



El look de Pamela Anderson para atender el show de Vivienne Westwood en París.

La portada de su recetario, incluye una fotografía de ella en su cocina tipo española, donde luce un clean look despreocupado, radiante y libre de maquillaje. Lo que va de la mano con su nueva línea de cuidado para la piel Sonsie, la cual anunció a principios de año y consta de productos veganos y cruelty free.

Pamela ha dicho en múltiples entrevistas que “Eres todo aquello que consumes”, y esto aplica desde la comida hasta aquello que aplicas sobre tu piel. La protagonista de “Baywatch” lleva una dieta vegana desde sus veintes, régimen que sigue estrictamente también con su skincare.

Los valores de Pamela Anderson son cada vez más claros. “Para mí, la verdadera belleza está en celebrar la autenticidad... Quiero parecerme a mí misma, sentirme como yo misma, y eso significa cuidarme, por dentro y por fuera...”.

El recetario estará disponible en Octubre de este año junto con su nuevo programa de televisión. Ambos incluyen recetas perfectas para cualquier ocasión, ya sea un brunch casual con tus amigas o una cena formal con quienes más quieres, seguro encontrarás la receta ideal.