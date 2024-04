Todo lo que necesitas saber sobre el eclipse solar del 8 de abril del 2024

Es momento de marcar los calendarios y preparar todo el equipo necesario, porque el 8 de abril del 2024, América del Norte tendrá la oportunidad de presenciar un evento muy especial: un eclipse total de sol. Este fenómeno natural no se volverá a ver hasta el 2044, y desde el 2017, no se ha visto nada similar en Estados Unidos. Este es un evento que los amantes de la astronomía no pueden perderse, ya que de acuerdo a la NASA, serán alrededor de 652 millones de personas que viven en Estados Unidos, Canadá, México y otros países, los que podrán disfrutar de uno de los eventos astronómicos más esperados de la última década.

¿Cuándo y dónde?

El eclipse solar total del 2024 va a presenciarse en los cielos de Norte América, empezando su trayectoria en el Océano Pacífico. Aterrizará en México, atravesará Estados Unidos y se extenderá hasta Canadá. El eclipse iniciará sobre la costa del Pacífico mexicano aproximadamente a las 11:07 am tiempo local, donde avanzará hasta entrar por completo a Estados Unidos por Texas. Desde ahí, se podrá presenciar en algunos estados como Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine.

Entre las ciudades de México que podrán presenciar por completo este fenómeno solar, se encuentran Mazatlán Sinalona, Torreón Coahuila y Durango. Estas ciudades se están preparando para recibir a miles de visitantes que esperan poder presencial el eclipse. Incluso, Airbnb reportó que ha habido una creciente demanda en estas areas específicas.

Para aquellos fuera de estas zonas, un eclipse solar parcial será visible, ofreciendo un pequeño vistazo de este impresionante espectáculo.

Medidas de seguridad

Aunque presenciar este tipo de fenómenos es totalmente cautivador, se deben tomar en cuenta algunas medidas de seguridad. Mirar directamente al sol, incluso durante un eclipse, puede provocar daños en los ojos o incluso la ceguera total. La NASA ha recomendado usar lentes especiales con protección solar, a excepción de la fase total donde la luna cubra por compelto al sol.

Las gafas para eclipses o los visores solares portátiles son indispensables para observar con seguridad las fases parciales del eclipse. Estas gafas, especialmente diseñadas, bloquean la radiación solar dañina, lo que permite a los espectadores disfrutar del eclipse sin riesgo de sufrir lesiones oculares.

Cómo verlo con niños

Este tipo de sucesos son una gran oportunidad para enseñarle a los niños sobre astronomía. Sin embargo, es importante que se tomen las precauciones adecuadas. Por lo que es importante que toda la familia utilice gafas especiales para ver los eclipses que contengan todos los estándares de calidad y seguridad, que estén certificadas con la normaISO 12.312-2 del 2015, norma estandarizada para asegurarnos que bloquean la radiación ultravioleta. Los lentes de sol normales no protegen lo suficiente durante un eclipse solar.

El día del eclipse, es importante elegir un lugar donde puedan verlo comodamente sin edificios o árboles que puedan bloquear la vista y que toda la familia pueda verlo cómodamente. Sin duda este tipo de eventos naturales, son una gran oportunidad para crear grandes memorias con los más pequeños. Sólo asegurate de que los niños no se retiren las gafas durante todas las etapas del eclipse.

La experiencia

Para aquellos que tengan la suerte de encontrarse en las zonas donde se verá por completo, la experiencia promete ser extraordinaria. Durante un eclipse solar, cuando la luna cubra por completo al sol, el cielo se oscurecerá dándonos la rara oportunidad de ver la capa exterior del astro luminoso. Este delicado y suave halo de luz es usualmente invisible para nosotros por la potencia de la luz solar. Podrás notar como los pajaros se quedan quietos y la temperatura refesque ligeramente, lo cual le agrega misterio a toda la experiencia.

Dónde verlo

Muchas de las ciudades donde se presenciará por completo están organizando eventos especiales, acceso a telescopios y programas informativos. Así que no dejes de revisar cualquier planetario local para tomar nota de su programa. También puedes buscar un lugar cómodo y despejado, como parques o jardines, para presenciarlo con toda tu familia.

Cómo cuidar a tus mascotas

De acuerdo a médicos veterinarios, nuestras mascotas podrían sufir alguna afectación durante el eclipse este próximo lunes, por lo que es importante que se mantengan dentro de casa, ya que no sólo podrían sufrir daños en la vista si ven directamente al sol como los humanos, si no que también, especialmente los gatos y los perros, podrían tener alguna crisis o mostrarse ansiosos en el momento del fenómeno astronómico. Por lo que es importante mantener la calma y monitorearlos constantemente.