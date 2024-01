Beyonce, Oprah y otros famosos usan el vision board para un 2024 exitoso

Cumplir tus sueños es posible, y de acuerdo a personas exitosas alrededor del mundo, el poder de la manifestación es una de las herramientas fundamentales para lograr tus metas. Es por esto que cada inicio de año, cuando llega a nosotros una renovada ilusión para conseguir todo lo que nos proponemos, es un momento ideal para manifestar y una de las mejores maneras de hacerlo es a partir de vision boards.

Personajes como Beyonce, –quien recientemente vive una de las mejores etapas de su vida con uno de los tours más exitosos de todos los tiempos– Oprah Winfrey, –una de las líderes de opinión más respetadas de la actualidad y quien vivió años de gloria con su show y ha logrado negocios muy relevantes en todo el mundo– y el muy afamado actor estadounidense Will Smith, por mencionar algunos, son ejemplos de lo importante que es y la fuerza que tiene saber manifestar y también se encuentran entre los famosos que han utilizado los vision boards como aliados en sus procesos.

Qué es un Vision Board

También conocido como dream board, su traducción al español sería tablero de visión o sueños y justo de eso se trata, de una placa o tablero que sirve como inspiración, ya que cuenta con imágenes, palabras y frases que son representativas de lo que anhelas conseguir en tu vida.

Esta especie de collage –hecho generalmente de recortes de material impreso como revistas o folletos– no solo se trata de un conglomerado de deseos, sino de un trabajo de autoconocimiento que tiene algunas actividades previas a la elección de imágenes, tal como dedicarte un buen rato a analizar lo que en tu mente crees importante para tu vida para poder priorizar dependiendo de todo lo que esa ilusión te hace sentir al momento de imaginarla.

Su principal objetivo es plasmar, de manera visual, todos los objetivos y sueños que tienes para el periodo en el que lo “mantendrás activo”, por eso mucha gente utiliza el inicio de año para renovarlo, ya que de esta manera el vision board servirá para dar claridad y mantener el enfoque en lo que, de verdad, anhelamos que suceda durante los siguientes doce meses.

Cómo hacer un vision board

El primer paso es, quizá, de los más importantes, ya que se trata de un trabajo muy personal en el que tienes que poner sobre una balanza distintos temas en los que te gustaría avanzar para que, a partir de ahí, determines prioridades. Para esto, te recomendamos que te tomes el tiempo necesario para hacer trabajo de introspección y reflexión, ya que es la única manera en la que podrás saber qué es lo que de verdad quieres cambiar, mejorar o incrementar y esto te dará el enfoque preciso.

Una vez que lo hagas está a punto de iniciar la parte creativa y la que muchos consideran la más divertida, pero antes delimita muy bien el tiempo en el que este vision board estará presente, es decir, si quieres que las metas ahí plasmadas sean a corto, mediano o largo plazo. Nosotros te sugerimos que sea algo anual, para que así sea más sencillo llevar un record de los avances.

Ahora sí es momento de tomar tus revistas y todo el material gráfico que tengas a mano, ya que en el tienes que encontrar representación visual o escrita de lo que buscas para tu vida. Por ejemplo, si en tus metas de año está hacer una transformación a tu sala, baño o cocina, encuentra un espacio que te encante e inspire, repórtalo y agrégalo a tus imágenes. Mismo caso si lo que quieres es por fin conocer la nieve, un nuevo destino o pasar unos días en la playa, encuentra la imagen que describa lo que quieres.

Generalmente, es sencillo encontrar todo esto en lo que ya tienes impreso, pero en caso de que no, o que busques algo muy específico, recurre a internet, donde puedes conseguirlo todo. Solo recuerda que hay que imprimir esa imagen. Recuerda que tienen que ser claras, vibrantes y llenas de buena energía y que las frases es mejor que sean cortas y poderosas.

Cuando hayas conseguido las fotos, dibujos, etiquetas, frases o palabras que quieres que estén en tu vision board, es momento de armarlo. Para esto elige un lugar amplio, bien iluminado y donde puedas tener libre movimiento, ya que esta será la manera en la que puedas ver lo que vas colocando en tu tablero. Hay distintas técnicas, muchos consideran que la colocación en el lienzo es importante y que se tiene que dividir en distintas secciones, sin embargo lo importante es que lo realices y que, al final, te sientas bien con cómo luce todo.

Otra cosa que es muy importante mencionar es que hay que aprender a soltar y que, como todos, estamos expuestos a equivocarnos, así que si en algún momento necesitas o quieres hacer un cambio, tienes total libertad de hacerlo.

Estos son algunos consejos de Oprah Winfrey para crear tu vision board

Una de las mujeres que más ha hablado sobre estos tableros y el poder de manifestación que tienen es la exitosa actriz, conductora, periodista y productora Oprah Winfrey. En distintas oportunidades se ha nombrado como una “manifestadora muy poderosa” y a propósito ha compartido algunos consejos que pueden ser muy importantes a la hora de realizar este trabajo de energías.

El más relevante es que tienes que conocer bien la vibración que provoca en ti lo que quieres manifestar, es decir, no puede estar por debajo, pero tampoco puede estar encima, ya que lo que buscas que llegue o cambie en tu vida no debes desearlo tanto que te de miedo lo que pueda pasar si no sucede, solo tienes que desearlo, sin generar una obsesión.

En este mismo sentido, la también escritora sugiere que una vez realizado el tablero dejemos de tenerlo presente en todo momento. Bastará con colocarlo en el lugar donde lo queremos y dejarlo ahí para que no todo nuestro pensamiento esté enfocado en eso que queremos lograr o conseguir.

