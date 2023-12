Como hizo en el bautizo de su primer hijo, para el bautizo de Julián, duque de Halland, nacido el 26 de marzo de 2021, Sofia volvió a apostar por un diseño en color blanco, pero esta ocasión, la princesa de Suecia fue un poco más allá añadiendo a su outfit toques de color con unas flores bordadas a lo largo del vestido.

La princesa, que siempre ha destacado por la naturalidad de su maquillaje apostó por combinar su make up no make up con un recogido muy natural ayudada por una banda con moño por detrás.