Dos artistas mexicanos que no debes perderte en Los Angeles

Ricardo Luévanos es un reconocido ilustrador y diseñador gráfico que en sus obras utiliza distintas técnicas como el collage, la fotografía, la pintura y la ilustración digital. Su trabajo se ha reconocido por el uso de tonos pasteles en sus obras y el recurrente tema de la flora y la fauna, llevándolo a presentarse en lugares como el museo Bass, el Faena Forum y en Miami Art Basel, además de trabajar colaboraciones con marcas del mundo de la moda y el lujo como Ferragamo, Farfetch, Givenchy y Mercedes-Benz, entre otras.

Obra de Ricardo Luévanos

Es también el caso de Rodrigo Roji, un arquitecto de profesión, con una pasión por los tatuajes y quien ha dado un salto para convertirse en un artista multidisciplinario que desde 2019 fundó RRAR, donde juguetes, moda y arte se fusionan para crear una experiencia única. Además, ha creado Sad Boy, una línea de ropa además una galería y estudio de tatuajes.

Obra del artista Rodrigo Roji

Ricardo Luévanos y Rodrigo Roji: dos artistas de moda que debes conocer en Los Angeles

Toda esta mezcla de disciplinas, convierten a este dueto de artistas en uno de los más buscados en su país. Ahora, la ciudad de Los Angeles podrá conocer un poco más de cerca su trabajo gracias a Proyecto Arte, un espacio independiente cuyo propósito es promover las carreras de artistas emergentes mexicanos. Proyecto Arte, con base en Guadalajara, organiza una exhibición al año en Los Angeles para llevar al talento “Hecho en México”, a la escena del arte de aquella ciudad.

Parte de la muestra “I can’t enjoy my present ‘’cause what am I gonna do when it’’s gone?” en Los Angeles

Rodrigo Roji y Ricardo Luévanos han preparado, cada uno con su singular estilo, una muestra que explora temas universales como el duelo, los anhelos y la esperanza, utilizando un lenguaje personalísimo de los artistas nutrido tanto por la cultura Hypebeast como la filosofía budista. La muestra “I can’t enjoy my present ‘’cause what am I gonna do when it’’s gone?” es como un diario de sueños. Son recordatorios físicos para regresar al momento, para ir a lugares, conocer nueva gente y sostener cosas reales, alejarnos de nuestros teléfonos por un momento para contemplarlos.

Esta exhibición estará disponible en JagarHouse hasta el 17 de noviembre, convirtiéndose en una actividad cultural imperdible en la ciudad de Los Angeles.

