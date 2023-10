El hotel de CDMX que ha creado una experiencia especial para Fórmula 1

Ubicado en Paseo de la Reforma 509, el hotel The Ritz-Carlton Mexico City se alza majestuosamente ofreciendo una experiencia de lujo, única y refinada. Entre espaciosas habitaciones, gastronomía inigualable y vistas panorámicas, se ha convertido en un emblema de la ciudad, cautivando a viajeros alrededor del mundo. Y esta ocasión, en la que se acerca la celebración de la Fórmula 1, no es la excepción. A propósito del Gran Premio de la Ciudad de México 2023, The Ritz-Carlton Mexico City y Mercedes-AMG Petronas se unen para ofrecerte un fin de semana lleno de sorpresas y experiencias únicas. Te lo contamos todo.

El restaurante Samos “Sabores Míos“ en el Ritz-Carlton.

¿Cuándo y dónde?

Los amantes de la velocidad vivirán la emoción de la Fórmula 1 los días 27, 28 y 29 de octubre. La capital del país fungirá como sede de la parada número 19 dentro del calendario del Gran Premio 2023, donde el jalisciense Sergio ‘Checo’ Pérez competirá nuevamente por un lugar en el podio. ¿El punto de encuentro? el Autódromo Hermanos Rodríguez. En ocasionens anteriores, los pilotos Lewis Hamilton y Max Verstappen han sido nombrados campeones del mundo, dejando a los fanáticos del deporte a especular si Checo será el ganador en esta ocasión.

Así que, si planeas asistir a esta tan esperada carrera, te traemos la guía definitiva de actividades realizar, para un fin de semana repleto de emoción y experiencias únicas.

Sabores y fiesta

Los tacos y antojitos son el latido del corazón gastronómico capitalino. Y aunque caminar por las calles del Centro Histórico es un must para los que están visitando la Ciudad de México, existen aquellos que anhelan un giro más sofisticado. Samos “Sabores Míos”, en el piso 38 del hotel The Ritz-Carlton Mexico City es una parada obligada. Y al caer la noche, no hay mejor lugar para sumergirse en el ambiente cosmopolita del Skybar Carlotta Reforma. Ahí, los cócteles y la vista se combinan para una experiencia inigualable. ¿Lo mejor de todo? No necesitas reservación.

El Big Pilot Bar es el lugar perfecto para relajarse mientras se disfruta de cócteles exclusivos y se debate sobre los pronósticos de la carrera.

Experiencias únicas fuera de la pista

La emoción no se limita al Autódromo Hermanos Rodríguez. Por toda la ciudad, establecimientos y locales se suman al fervor de la Fórmula 1. Por ello, The Ritz-Carlton Mexico City se une a esta celebración para ofrecerle a sus huéspedes experiencias únicas. El Big Pilot Bar IWC Schaffhausen llega del 23 al 30 de octubre para transformarse en un santuario para los aficionados y curiosos de la relojería y las carreras, combinando elegancia y pasión.

Pero eso no es todo: para aquellos que quieran sentir la velocidad en sus propias manos, el APEX Simulator ofrece una inmersión sin paralelo en donde sentirás curva y recta como si estuvieras en la pista real. Todo, sin salir de la comodidad de tu hotel.

Una exposición especial de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team será presentada en un lugar secreto, añadiendo un toque de misterio a la ya emocionante semana.

Entre arte y velocidad

La Ciudad de México siempre ha sido un crisol de expresiones artísticas, y durante la temporada de la Fórmula 1, esta tradición continua. Galerías y espacios alrededor de la ciudad se han dedicado a exponer creaciones únicas con esta temática. Así que no es sorpresa que esta temporada de afición, The Ritz-Carlton Mexico City albergue exposiciones y eventos que unen arte y velocidad, mostrando que la pasión por las carreras puede manifestarse en formas inesperadas.

