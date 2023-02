Artistas latinos triunfan en la más reciente edición de Frieze Los Angeles

Las ferias de arte contemporáneo se han convertido en el mayor escaparate tanto para artistas, emergentes y establecidos, como para las diversas galerías alrededor del mundo que los representan. Hasta ellas se dan cita celebridades, empresarios y personajes del mundo creativo para conocer lo último de las tendencias en pintura, escultura, fotografía y otras disciplinas.

©GettyImages



Margot Robbie, una de las muchas celebridades que se dieron cita en la feria de arte Frieze Los Angeles.

Frieze es una de las ferias más importantes a escala global para este efecto. El proyecto inicialmente nació como una revista de arte y cultura en 1991 y actualmente se ha convertido en una plataforma cuyo uno de los pilares más importantes es el de las ferias de arte que llevan a cabo en varias ciudades del mundo como Londres, Nueva York, Los Angeles y más recientemente Seúl.

El arte latinoamericano, tal como lo apunta Polina Stroganova, una de las especialistas en arte contemporáneo más importantes, ha cobrado especial importancia. Para esta edición, Stroganova presentó, a través de la galería mexicana Proyectos Monclova, una exhibición de obra de la artista mexicana Hilda Palafox. “Tuvimos una recepción increíble por parte de los coleccionistas, todas las obras de Hilda que trajimos se vendieron”, nos explicó durante el segundo día de la feria.

©Cortesía Frieze



El espacio de la galería mexicana Proyectos Monclova en Frieze Los Angeles 2023 mostrando el trabajo de la artista Hilda Palafox.

El aeropuerto de Santa Mónica fue el lugar perfecto para mostrar el trabajo de diversos artistas representados por más de 120 galerías de 22 países. Heidi Klum, Margot Robbie, Owen Wilson y Cindy Crawford fueron solo algunas de las celebridades que recorrieron los pasillos de Frieze Los Angeles.

©Getty Images



Owen Wilson, Heidi Klum y Jasmine Tooks, se dieron cita para conocer más sobre los artistas contemporáneos en Frieze Los Angeles 2023

NARSISO MARTÍNEZ, EL MEXICANO GANADOR DEL FRIEZE IMPACT PRICE 2023

Narsiso, originario de Oaxaca, comenzó a pintar en 2017, mientras terminaba sus estudios. Narsiso Martínez trabajó en el campo como jornalero en el estado de Washington, mientras que con el apoyo de su familia estudiaba Arte. Así fue como también nació el tema sobre el que centra su trabajo: la experiencia de los jornaleros inmigrantes. Su trabajo ya es parte de colecciones como el Hammer Museum, Orange County Museum of Art, entre otros. En asociación con la organización sin fines de lucro Define American, Narsiso se ha hecho acreedor al premio Frieze Impact, que otorga 25 mil dólares al artista para continuar con su trabajo.

©Cortesía Frieze



El artista de origen mexicano Narsiso Martínez en Frieze Los Angeles 2023.

Romola Ratnam, SVP y Head of Impact and Incusion, Endeavor mencionó en un comunicado: “Estamos emocionados de reconocer a Narsiso Martínez como el ganador del Frieze Impact Price. Su trabajo impacta en términos de estética y por su habilidad de fomentar conversaciones importantes de la experiencia de los inmigrantes mexicanos y las retadoras condiciones a las que se enfrentan”.

©Cortesía Frieze



Obra del artista Narsiso Martinez en Frieze Los Angeles 2023.

PABLO BRONSTEIN, UNO DE LOS ARTISTAS LATINOAMERICANOS CON MÁS PROYECCIÓN DURANTE FRIEZE LOS ANGELES

En mayo de 2022, la casa relojera Breguet anunció su alianza con Frieze, la cual durará hasta 2024. Esta alianza consiste en la realización de diversas obras durante las 5 ediciones internacionales de Frieze. Para Lionel a Marca, CEO de Breguet, la alianza es muy natural: “Nuestra casa siempre ha sido cercana al mundo del arte. Ya sea a través de nuestro fundador que creó el estilo neo clásico que inspiró la manufactura de relojes moderna o nuestros artesanos que, con nuestra manufactura, perpetúan el conocimiento ancestral de las horas y la decoración de los movimientos”.

©Cortesía Breguet



Vista del salón Breguet en Frieze Los Angeles 2023.

Para esta serie de colaboraciones, la casa relojera eligió al artista argentino con base en Reino Unido Pablo Bronstein, responsable de crear distintas obras de arte efímeras en gran formato para la sala de Breguet en cada una de las ferias de 2022 y para Frieze Los Angeles 2023. El trabajo de Bronstein toma como tema central el mundo de Breguet y su herencia, explorando la relación entre arte, diseño, artesanía y tecnología a través del tiempo. El trabajo se plasma en papel tapiz, “un producto del siglo XVIII”, asegura el artista. La obra que se divide un una serie de cuatro partes llamada Wallpaper with Important Machinery of the 18th Century (2022-2023), explora los paralelismos entre el papel tapiz en su forma histórica que “se desarrolló en relación al gusto burgués y la tecnología industria” con la era de “la producción de relojes entrando a un mercado más grande y la mecanización del proceso de ver el tiempo y tener la oportunidad de tenerlo en tus manos”, explica Bronstein.

©Cortesía Breguet



Detalle de la obra de Pablo Bronstein para Breguet en Frieze Los Angeles 2023.

EDGAR RAMÍREZ, ARTISTA SELECCIONADO PARA LA COLECCIÓN DE ARTE DE LA CIUDAD DE SANTA MÓNICA

Durante la edición de este año de Frieze Los Angeles un grupo de expertos seleccionó la obra del artista angelino Edgar Ramírez para formar parte del banco de arte de la ciudad de Santa Monica. La obra que adquirieron se titula Bajío (2023). La adquisición es el resultado de la alianza entre Frieze y la ciudad de Santa Mónica cuyo objetivo es crecer la colección del banco de arte de la ciudad enfocada en artistas basados en la parte sur de California. Esta colección incluye ya notables artistas como Laura Aguilar, Lila Albuquerque y Linda Vallejo, entre otros.

©Cortesía Frieze



Obra del artista Edgar Ramirez en Frieze Los Angeles 2023.