Galentine’s Day, el día para celebrar a tus amigas

Desde las primeras horas del 14 de febrero las redes sociales se llenaron de fotos, historias y mensajes románticos entre parejas. Pero también hay quienes están solteros y pasan el día celebrando el amor de sus amigos, esa familia que eligieron con el paso de los años y quienes dan un toque extra a la vida. Desde hace unos años, entre amigas se celebra una forma diferente de pasar San Valentín, mejor conocido como Galentine’s Day.

El concepto surgió en la serie cómica Parks and Recreation, de la NBC. El capítulo 16 de la segunda temporada lleva ese nombre y trata de cómo el personaje de Amy Poehler, Leslie Knope, sorprende a sus compañeras con un almuerzo en el que les da obsequios. Ahí nace el Galentine’s Day, un juego de palabras con Gal, que en inglés es “chica”, y que queda perfecto por la similitud con Valentine’s Day.

Aunque todo era parte del show, las espectadoras retomaron la idea, y desde entonces el Galentine’s Day forma parte de las celebraciones de febrero. Incluso algunos otros personajes de la serie aseguran que el día las hizo sentir mucho mejor, esto por esquivar la presión social

Originalmente la celebración se realiza el 13 de febrero, aunque hay quienes se extienden al 14 para festejar con las parejas.

Otras celebraciones de la amistad

Aunque Parks and Recreations inició la tradición, ya habíamos podido ver una celebración entre amigas en la primera película de Sex and the City. Carrie y Miranda se convierten en la cita de la otra al ver sus complicadas vidas amorosas. En la serie, durante la misma fecha, las cuatro amigas deciden ser su Valentine por siempre.

Tradicionalmente, en algunos países latinos, el 14 de febrero no sólo es el Día de los Enamorados, sino que es conocido como “El Día del Amor y la Amistad”. Desde pequeños, en las escuelas se celebra el día con intercambios de regalos, haciendo aún más especial la amistad entre los estudiantes.

