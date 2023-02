De Nezahualcóyotl a Mario Vargas Llosa: bienvenidos al reino de las letras latinoamericanas (parte I)

El reino de las letras latinoamericanas tiene un glorioso pasado con un sinfín de hitos literarios. Si bien, no es un reino poblado de sangre azul, lo es de tinta azul, negra, roja, verde, salpicada de mil colores y texturas muy variadas. Hay exuberancia, barroquismo, modernismo, realismo mágico… y mucho más.

Los autores de México

Comencemos por el Rey Poeta, Nezahualcóyotl (1402-1472), monarca de la ciudad-estado de Texcoco (México). Durante años, en el billete de cien pesos mexicanos estaba su imagen y uno de sus versos (aunque su autoría esté hoy en día en duda): “Amo el canto del zentzontle, pájaro de cuatrocientas voces; amo el color del jade y el enervante perfume de las flores; pero amo más a mi hermano el hombre”. Aún en México, el hijo de un mayordomo de Hernán Cortés y alcalde de la Ciudad de México, Francisco de Terrazas (1542-1580), compuso algunos sonetos considerados la cima del arte de los poetas novohispanos (“Y todo aquesto así restituido, / veréis que lo que os queda es propio vuestro: / ser áspera, cruel, ingrata y dura”). Si él describe a la mujer altiva y excitante, Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) arremete con maestría contra esos “hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis”.

©GettyImages



Sor Juana Inés de la Cruz

Las palabras que van de Chile a Colombia

Mientras el arte de hacer versos sigue su curso por Latinoamérica (los chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda ganaron en 1845 y 1971, respectivamente, el Premio Nobel de Literatura), la prosa se va afianzando y las novelas proliferan por toda Latinoamérica: de la sentimental “María” (1867) del colombiano Jorge Isaacs, a “La vorágine”, de 1924, de su compatriota José Eustasio Rivera (1888-1928). El continente americano se convertía así en un fascinante escenario donde todas las ficciones (de las más románticas a las epopeyas más sorprendentes) eran posibles.

Siglo XX, Cambalache

Entre novela y novela, aparecen los cuentistas deslumbrantes de estas tierras que hacen suyo el género y lo llevan a territorios fascinantes. Y he aquí que aparecen los nombres más citados cuando se quiere demostrar que el Premio Nobel es falible. Hablamos del genio de los argentinos Jorge Luis Borges (1899-1986) y Julio Cortázar (1914-1984). Sus relatos son tesoros, genialidades imprescindibles, sin menospreciar la perfección de algunos antecedentes como el mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) o el uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937). Si quieren sentir inquietud, nada mejor que leer sus “Cuentos de amor, de locura y de muerte”. Por fortuna, a la par que los hombres, las mujeres de letras crean con gran fortuna. No podemos dejar de mencionar aquí un libro de reciente aparición: “Odi et amo: las cartas a Helena” (Siglo XXI), un volumen con las cartas que Octavio Paz (1914-1998) -otro de los nombres sin Nobel, pero con perfección en su escritura- dedicó a quien fuera su mujer, Elena Garro (1916-1998). De Elena Garro, su teatro breve es excelente (“Un hogar sólido” es el único texto de un autor mexicano incluido por Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo en su citada “Antología de la literatura fantástica”), pero también su novela (“Los recuerdos del porvenir”) o cuentos (por recomendar alguno “¿Qué hora es?”). Y para no olvidar a Brasil y al portugués en este recorrido somero por nuestras letras, nada mejor que leer a la inconfundible Clarice Lispector (1920-1977), cuyos cuentos nos descubren un mundo interior y exterior hipnotizador y único.

©GettyImages



Gabriela Mistral

En nuestra siguiente entrega, conoceremos a quienes, como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, sin olvidar a Carlos Fuentes o, más recientemente, Roberto Bolaño, buscaron en España editores y aventuras; o a los que hicieron de la “escuela del realismo mágico” un reino aparte, al estilo de la chilena Isabel Allende. También, exploraremos los nuevos nombres de las letras latinas: del guatemalteco Eduardo Halfon a la mexicana, afincada actualmente en Estados Unidos, Valeria Luiselli.

©GettyImages



Valeria Luiselli

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.