Blake Lively no se da el lujo de dejar a sus hijas para trabajar en una película cualquiera. Si acepta un personaje, tiene que “valer la pena mucho, mucho, mucho”. Para ella, la familia es primero. Adora ser madre de sus tres pequeñas -que próximamente, en cualquier momento, serán cuatro- a quienes comparte con su esposo, el también actor Ryan Reynolds, mejor conocido como Deadpool.

©GettyImages



Blake Lively antepone la crianza de sus hijos antes que cualquier proyecto cinematográfico.

Blake Lively: los consejos de maternidad de una ‘wonder woman’

Cuando se trata de estrategias de crianza inteligente, Blake siempre toma en cuenta las personalidades de cada una de sus tres hijas: James (8), Inez (6) y Betty (3). El truco es no adelantarse en el proceso, sino disfrutarlo como es. Esa es la magia de la maternidad. A continuación, recopilamos algunos de los tips que la icónica Serena Van der Woodsen de Gossip Girl ha expuesto en diversas entrevistas a lo largo de su aventura como mamá. ¡Toma nota!

©GettyImages



Una imagen de 2016 de Blake Lively y sus dos hijas mayores, James e Inez, acompañando al hombre de la casa, Ryan Reynolds, a develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Nunca dejes de lado tus pasiones; ser madre no está peleado con tu plenitud profesional

“Quiero estar lo humanamente posible presente como mamá y que sientan mi compañía, pero también creo que la mejor manera de ser una gran madre es mostrarles que puedes tener una vida, una pasión y una identidad propia más allá de ser solo una madre. Es decir, ser madre es un rol completamente integral, y eso no significa que haya muchas madres que no tengan la oportunidad de trabajar también; pero creo que tener tu propia identidad es importante“, afirma la intérprete de 35 años.

Es normal sentirte insegura a ratos, pero valórate a ti misma y a tu tiempo

“Una vez que tuve a mis hijas, mi tiempo se volvió más valioso. También creo que ser madre me hizo sentir mucho más en mi piel. Nunca antes me había sentido tan yo, tan segura y cómoda en mi cuerpo. Cabe mencionar que hay un montón de inseguridades que me atacan un milón de veces al día; pero me siento en una etapa increíblemente estable”.

©GettyImages



“No necesitas tener cuerpo de Victoria’s Secret de inmediato... acabas de hacer el milagro más increíble que la vida tiene para ofrecer!”, aconseja la protagonista de A Simple Favor

Ten paciencia recuperando tu cuerpo después de un parto

“No necesitas tener un cuerpo de Victoria’s Secret de inmediato porque acabas de hacer el milagro más increíble que la vida tiene para ofrecer. ¡Diste a luz a un ser humano! Eso se debería de celebrar”. Tómate tu tiempo para regresar a tu figura previa con un plan alimenticio personalizado a tus requerimientos y rutinas de ejercicio relajadas.

Nadie nace sabiendo ser madre... ¡fluye!

“Creo que es difícil etiquetar a los padres; muy complicado. Es como si cada momento estuvieras averiguando qué diablos estás haciendo (mientras crías a tus hijos). Piensas: ‘Ooh, debería ser más estricta, o más emocional?’ Si alguien sabe cómo ser padre, en realidad, son los abuelos. Pero, padres, simplemente averíguenlo (cómo serlo) sobre la marcha... Entiendo lo abrumador que es ser padre primerizo. Lo que nunca te dicen es que nunca se vuelve menos abrumador... pero con cada niño aprendo más” .

©GettyImages



Blake insiste en que “hay que averiguar sobre la marcha” cómo ser padres. “Con cada niño aprendo más”, afirma el ícono de estilo

Habla con tus hijos de todos los temas, por muy difíciles que sean

Después de la tragedia de George Floyd, en mayo del 2020, Lively escribió en Instagram: “Nunca tuvimos que preocuparnos de preparar a nuestras hijas para lo que podía pasar si nos detuvieran en el automóvil. No podemos imaginar ese tipo de miedo e ira. Nos avergüenza que en el pasado nos hayamos permitido estar desinformados sobre lo profundamente arraigado que está el racismo sistémico...”

“Estamos comprometidos a criar a nuestras hijas para que nunca crezcan alimentando este terrible patrón (racista) y para que hagan todo lo posible para nunca causarle dolor a otro ser consciente o inconscientemente. Es lo mínimo que podemos hacer”.

©GettyImages



Blake y Ryan han formado un gran equipo para la crianza de sus tres- próximamente cuatro- princesas. Ambos alternan proyectos cinematográficos para que sus hijas siempre tengan la presencia de alguno de sus famosísimos padres.

No subestimes el poder de una niña

“Deja de decirles a las niñas pequeñas que pueden hacer lo que sea. Ellas ya creen que pueden hacer lo que sea. Todos nacemos siéndonos perfectos hasta que alguien nos dice que no lo somos. Así que no hay nada que pueda enseñarle a mi hija (James). Ella ya lo tiene todo. Lo único que puedo hacer es proteger lo que ella ya siente. Entonces, ¿cómo ser la mejor madre para una hija?. No, no tengo idea. Todo lo que puedo hacer es compartir lo que pienso y aprender de los demás”.

Educar sobre los estándares de belleza poco reales

“Actualmente, tenemos estándares de belleza poco realistas. Lo que vemos en las alfombras rojas y en las revistas requiere de mucho esfuerzo y de mucha gente. Las personas no entienden que todo está construido. Para mí es importante que mis hijas sepan que así no es la vida real. Me ven peinada y maquillada, pero también me ven sin toda esa producción. Quiero que conozcan ambas caras de la moneda”.

©GettyImages



“Lo que vemos en las alfombras rojas y en las revistas requiere de mucho esfuerzo y de mucha gente... para mí es importante que mis hijas sepan que así no es la vida real”, asegura la empresaria de Betty Buzz