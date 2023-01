Palabra de Marilyn Monroe

“Sola. Estoy sola. Siempre he estado sola, pero hoy ni siquiera me tengo a mí misma para hacerme compañía”, se lee en uno de estos fragmentos que dibujan una Marilyn totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. “Sé que no puedo ser feliz, pero puedo ser muy alegre”, escribió en otro texto. Cuando, en 1962, en circunstancias nunca aclaradas perdió la vida, a los treinta y seis años, Arthur Miller describió las aspiraciones de literata de su exesposa de la manera más triste y dura posible: “Fue una poestisa callejera que habría querido recitar sus versos a una multitud ávida de arrancarle la ropa”.

Marilyn, una mujer que además de ser una gran intérprete, desarrolló una pasión por los libros y la escritura.

