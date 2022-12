Más de 500 personas se dieron cita en la ciudad de Nueva York el pasado 9 de diciembre para asistir a la segunda gala anual de la fundación We Are All Human, de la que Claudia Romo Edelman es fundadora y CEO, cuyo fin es movilizar el apoyo a la comunidad hispana en Estados Unidos y celebrar las contribuciones de los latinos en el país.

Durante la velada se reconoció el esfuerzo de la activista Dolores Huerta, el actor Alfonso Herrera y la diseñadora de innovación tecnológica Joanna Peña-Bickley, quieres recibieron los Hispanic Stars Awards.

Tenemos mucho qué hacer, pero organizaciones como We Are All Human pueden lograr un cambio sistémico. WAAH tiene tanta capacidad, inteligencia y visión que junto a otras organizaciones podemos trabajar en un objetivo común para hacer de este mundo un mejor lugar”. -Dolores Huerta

Ana de la Reguera, Alfonso Herrera, Michelle Salas y más: todos los personajes y celebs que asistieron a la gala