El viaje de Natalia Denegri que cambió su visión e impulsó sus ganas de ayudar a los ucranianos

La filantropía es algo que Natalia Denegri lleva en la sangre y que no puede dejar de lado ni estando de vacaciones en uno de los lugares más hermosos del mundo. Luego de una primera mitad del año ajetreada colaborando con fundaciones, rodando documentales sociopolíticos y dando rienda suelta a su faceta empresarial como una de las socias de la cadena de restaurantes Baires Grill, finalmente el verano pasado se tomó unas merecidas vacaciones y partió rumbo a un destino que anhelaba conocer: Grecia.

©Natalia Denegri



Natalia Denegri fue sorprendida por su esposo con una sesión de fotos, durante sus vacaciones

Estando allí, a orillas del Mar Egeo y frente al emblemático paisaje de casas blancas y cúpulas azules que enamoran a todos en las redes sociales, la presentadora no dejó de pensar en los más vulnerables, por lo que extendió su viaje para planear sus próximas misiones solidarias en el ‘Viejo continente’.

©Natalia Denegri



Denegri se hospedó en Oia Suites, uno de los hoteles más exclusivos de Santorini, con un balcón privado con impresionantes vistas al Volcán, la islas y el imponente Mar Egeo

Tras varios días recorriendo las principales atracciones de la isla, su esposo, Daniel Rodríguez, la sorprendió con una glamurosa producción de fotos para que su viaje quedara inmortalizado. “Santorini me dejó sin palabras. Más allá de su belleza natural que es increíble, me encantó el ambiente cosmopolita y la calidez de la gente, y ver lo bien que en general viven… Y no pude dejar de pensar en todos los que están sufriendo en estos momentos por culpa de la guerra de Ucrania con Rusia, tanto directa como indirectamente”, dijo a HOLA! USA.

“Ayudar es algo que llevo en los genes y por eso decidí organizar un viaje a Italia para reunirme con amigos y colegas con los que ya estamos planeando próximas misiones solidarias que se sumarán a la iniciativa que lanzamos en Miami junto al alcalde, Francis Suarez, y a mis socios de Baires Grill para dar hogar, trabajo, asistencia legal y acompañamiento psicológico a los migrantes ucranianos que viajen a Miami a rehacer sus vidas”, agregó.

©Natalia Denegri



Natalia Denegri quiere ayudar a los refugiados de Ucrania en Miami a rehacer sus vidas con plena seguridad

Desde que llegó a los Estados Unidos en 2013, Denegri ha llevado ayuda a distintas partes del mundo. Desde su programa solidario Corazones Guerreros, temporada tras temporada apoya a distintas fundaciones hispanas de Estados Unidos y Latinoamérica, y como vocera de la fundación Hassenfeld Family ha viajado en varias ocasiones para llevar ayuda humanitaria a los más necesitados alrededor del mundo.

La gran labor filantrópica y social que lleva a cabo también se ve reflejada en los impactantes documentales socio-políticos que produce con su casa productora, Trinitus Productions, y que le valieron más de 22 premios Suncoast Emmys y el reconocimiento de personalidades de la política estadounidense, como el alcalde de Miami, Francis Suarez, el Superintendente de Educación de Miami-Dade Alberto Carvahlo, y hasta el Congreso de los Estados Unidos.

“Logré combinar mis dos pasiones, que son ayudar y comunicar. Más allá de la ayuda económica o del acompañamiento humano que realizamos desde Corazones Guerreros y la fundación Hassenfeld Family, también creemos que es importante amplificar las voces de los que más lo necesitan para que más gente conozca las dificultades que pasan y se sumen a ayudarlos y es por eso que también llevamos sus historias a la televisión a través de documentales impactantes que buscan crear conciencia”.