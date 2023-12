¿Cuál es el tipo de pescado que puedes preparar para impresionar a tus invitados?

¡Reciban un gran saludo amigos lectores!

Colaborar con HOLA! USA es un sueño que he hecho realidad, siempre quise compartir con ustedes mi trayectoria de vida. Fui militar llegando al grado de capitán hasta que un día decidí cambiar los fusiles por los sartenes y les compartiré no solo parte de lo que soy, sino también mis mejores recetas de mar y río, mis tips de cocina y las marcas que con esfuerzo, perseverancia, fe, disciplina y con el apoyo de un magnífico equipo de trabajo he construido y que hoy no solo me llenan de orgullo, sino que contribuyen a la generación de más de 60 empleos directos a través de Compañía del Mar Pescadería, Fishop Alimentos Gourmet, Sattvica Café Bistro, El Merlín de Cabo Blanco, el Capi Fine Seafood las empresas que en diez años he creado, negocios dedicados no solo a deleitar los paladares más exigentes sino y a la distribución de más de 800 productos alimenticios de altísima frescura y calidad.

¡Qué mejor medio que HOLA! USA para compartir contigo mi experiencia y porqué no hablarte sobre mis pasiones por la música y el ciclismo, deporte que me conecta con la naturaleza y que ha sido un gran motor para mi creatividad. Me alegra poder llegar a ti, que tal vez quieres aprender a cocinar o por el contrario eres un amante de la cocina como yo. Por eso me emociona solo imaginar el momento en que estés preparando todas mis recetas y aplicando todos los secretos que aquí te compartiré.

Te invito a que preparemos juntos mis platillos preferidos ¡te aseguro que quedarán brutales!

Hora de comenzar esta aventura con ‘El Capi’

¡Cuántas veces no queremos sorprender y encantar a nuestros invitados cuando los invitamos a comer en casa! Y qué mejor forma de impresionar que preparando un delicioso pescado de mar o río. Por ello, esta vez “El Capi” te trae ideas del tipo de pescado que puedes preparar de acuerdo con la ocasión, por ejemplo, si es una cena romántica, o si es una cena con tus padres, o de negocios. En el tiempo que tengo como experto en el tema he ido identificando lo mejor para cada momento, realizando las combinaciones adecuadas estoy seguro que quedarás como un rey o una reina.

Conoce los tipos de pescado según su contenido graso:

Pescado blanco o magro: su contenido graso es muy bajo, menos del 2% de su composición corporal. Esto lo hace ideal para preparaciones ligeras, ya que son muy fáciles de digerir. Unos ejemplos de pescado blanco son la merluza, el robalo, el pargo, el lenguado, la corvina y el bacalao.

Pescado azul o graso: su contenido graso es de al menos el 6% de su composición corporal, ya que realizan largos viajes para obtener su alimento. Tienen gran cantidad de omega 3 y se recomienda su consumo 2 o 3 veces por semana. Algunos ejemplos son el salmón, el atún, el bonito y la sardina.

Pescado semigraso: no existe esta clasificación como tal, pero es un grupo de pescados cuya composición corporal varía según la época del año, por lo cual su contenido graso está entre el 3 y el 5%. Por ejemplo, la carpa, el rodaballo, la dorada y la trucha.

Entonces… ¿qué pescado o marisco debo preparar?

Antes de preparar el plato fuerte, te sugiero preparar unos scallops envueltos en tocineta, como abrebocas en cualquier momento. Son fáciles y tus invitados quedarán con ganas de más. Y como quiero que te quede brutal, hice la receta en video, así puedes seguir paso a paso:

Ingredientes:

Scallops frescos

Tocineta baja en grasa

Pimienta fresca recién molida

Sal marina

Pinchos de palo

Vino Blanco

Lechugas frescas

Tomates cherry y fresas enteras para decorar

Preparación

Para nuestros scallops con tocineta, necesitamos scallops frescos de excelente calidad envueltos con tocineta baja en grasa, ¡nos va a quedar brutal! Procedemos a enrollar el scallop en la tocineta y lo fijamos con un pincho de palo, agregamos pimienta fresca recién molida y sal marina. Los ponemos en la sartén, inicialmente del lado de la tocineta y agregamos vino blanco. Los scallops son por su composición molecular básicamente agua, por lo cual requieren de poca cocción, pero la tocineta al ser carne de cerdo necesita bastante tiempo de cocción. Para emplatar usaremos una cama de lechugas frescas, me gusta añadirlas a mis recetas porque se integran con los sabores del plato y las terminamos comiendo. Añadimos nuestros scallops con tocineta, personalmente me gusta agregar tomates Cherry y fresas enteras. Por último, agregamos por encima cilantro fresco y queso parmesano al gusto. Así de fácil tememos lista nuestra receta saludable del día de hoy.

Si tienes una cena romántica y quieres impresionar a tu pareja

Un plato ideal es la langosta a la cartagenera, esta receta la consigues en mi libro Cocina con El Capi. La puedes acompañar con una buena botella de vino, El Capi sugiere un sauvignon blanc. Para hacer el ambiente más romántico puedes complementar con música suave y una iluminación tenue. El capi recomienda jazz o soul.

Si tienes una cena de negocios, el ambiente es más ejecutivo

Te recomiendo escoger un plato un poco más formal, para esta ocasión El Capi recomienda un salmón menier, acompañado de risotto de verduras. Te recomiendo acompañar con una copa de vino blanco, ya que es suave y no le quita protagonismo al salmón.

¿Qué preparo si tengo un almuerzo familiar?

Una receta perfecta para esta ocasión es la paella, es ideal para compartir con varias personas y además admite variantes como la carne y el pollo, así no hay excusas para no disfrutar el plato.

Prepara una deliciosa paella - Aquí te van 5 tips

Acompaña este platillo con un vino tinto de verano con frutas de temporada.

Para una ocasión casual, como un lunch con amigos, resulta ideal una comida mucho más ligera, por esto recomiendo el coctel de camarones, en lo personal me encanta y es una de mis recetas favoritas. Es un plato delicioso, que aporta gran cantidad de proteínas y es muy fácil de preparar. Se puede acompañar con patacones o tostadas de plátano.

¿Un desayuno con mariscos? ¿Por qué no? Para un suculento despertar recomiendo una tortilla española con camarones. La puedes compartir con tu pareja, con tu familia o con grandes amigos. Acompañar con jugo de frutas de temporada o café.

¿Parar yo? ¡Eso nunca! Me adapto, creo y moldeo la dinámica de mis negocios como una máquina que no se detiene y cuando alcanza su nivel estable, siento que es tiempo de seguir creando, y de eso se trata, me emociona el perpetuo estado de iniciación, es allí donde traigo innovación a lo que hago todos los días para nuestros clientes. Y eso, señores no es nada aburrido, es más bien brutalmente divertido.

Los pescados y mariscos no deben perder la cadena de frío porque si esto sucede puede cambiar la manera en la que se sienten al tacto o descomponerse. Un pescado fresco tiene los ojos y la piel brillantes, las escamas en su cuerpo y las agallas rojas o rosadas brillantes. Para el coctel de camarones me gusta reemplazar la sal por salsa de soya. Para la paella es fundamental utilizar un arroz de buena calidad y consistencia, recomiendo el arroz bomba. Para cocinar la langosta, es mejor hacerlo con agua de mar hirviendo, así que si tienes la posibilidad ¡hazlo! De lo contrario utiliza 50 gramos de sal marina (aproximadamente 3 cucharadas rasas) por cada litro de agua

Acerca de ‘El Capi’

Juan Carlos Amaya Guevara es empresario, autor, conferencista, chef experto en comida de mar, investigador gastronómico, apasionado por el ciclismo y coleccionista de música. Por más de una década ha creado un grupo de empresas (Fishop Alimentos Gourmet, Compañía del Mar Pescadería, Sattvica Café Gourmet, El Merlin de Cabo Blanco (sucursal Colombia), Amor a Mar y El Capi) sustentadas en su pasión por los alimentos, la búsqueda de calidad y el aprovechamiento sostenible de pescados, mariscos, y más de ochocientos productos de cocina y gastronomía en general. Con su visión, consigue crear experiencias reales y auténticas inspiradas en un estilo de vida libre, consciente y sostenible. La fe y la disciplina, combinadas con la capacidad de liderazgo, creatividad y talento de Amaya, permiten que su estrategia empresarial produzca resultados sobresalientes en todos los proyectos que ha emprendido, y en los que salta a la vista un amor y dedicación profundo por lo que hace. Todo esto lo aprendió en su juventud, cuando perteneció al ejército Colombiano, y donde alcanzó el grado de Capitán con título en Ciencias Militares y Administración Logística. Apartado de su vida como Capitán, empezó a pulir su pasión realizando estudios en Argentina, Perú y Colombia. Se dedicó a recorrer el mundo investigando, aprendiendo y practicando la sazón más autóctona de cada país y región. Con “El Capi”, su marca personal, Juan Carlos trasciende fronteras aportando contenido, educación, experiencias y entretenimiento, a los amantes de la gastronomía de mar que quieran aprender a cocinar y disfrutar de sus secretos. Amaya es un experto apasionado por los sabores y la cocina, y ha sido invitado a compartir sus secretos e historia en CNN en Español, El Tiempo, RCN Intencional, Venevision Plus, El País, Univision, Cromos, HOLA! Colombia, Blu Radio, Olímpica Stereo, Telepacifico, entre otros.

