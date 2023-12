El año en búsquedas: las tendencias de Google en 2020

Este año ha sido de lo más desafiante para todos. El coronavirus cambió los planes de todo el mundo, los hábitos y hasta el modo de vivir. Sin embargo, algo positivo ha surgido de la pandemia. Ahora, valoramos más muchas cosas que solíamos dar por sentadas y que considerábamos como “normal”, como pasar tiempo con la familia y los amigos, visitar a nuestros abuelos, o ir a comer a un restaurante. A pesar de todos los cambios que el COVID-19 trajo a nuestras vidas, no fue el único gran suceso que ocurrió este año. De acuerdo con Google Trends, estos han sido los temas más buscados este 2020 en Estados Unidos.

Búsquedas generales

1. Resultados electorales (Election results)

2. Coronavirus

3. Kobe Bryant

4. Coronavirus actualización (Coronavirus update)

5. Coronavirus síntomas (Coronavirus Symptoms)

6. Zoom

7. Quién está ganando la elección (Who is winning the election)

8. Naya Rivera

9. Chadwick Boseman

10. PlayStation 5

Las personas más buscadas

1. Joe Biden

2. Kim Jong Un

3. Kamala Harris

4. Jacob Blake

5. Ryan Newman

6. Tom Hanks

7. Shakira

8. Tom Brady

9. Kanye West

10. Vanessa Bryant

Los bebés más buscados

1. Elon Musk baby

2. Baby platypus

3. Ice Age baby

4. Anderson Cooper baby

5. Baby Nut

6. Nicki Minaj baby

7. Katy Perry baby

8. Ed Sheeran baby

9. Cameron Diaz baby

10. Cocomelon baby

Las técnicas de belleza más buscadas

1. Como cortar el pelo de un hombre en casa (How to cut men’s hair at home)

2. Como rizar el pelo con la técnica ‘plop’ (How to plop hair)

3. Como pintar tu pelo en casa (How to color your hair at home)

4. Como lavarte las manos (How to wash your hands)

5. Como estilizar el flequillo de ‘cortina’ (How to style curtain bangs)

6. Como cortar el pelo de una mujer (How to cut women’s hair)

7. Como hacer trenzas desde la raíz (How to do knotless braids)

8. Como hacer el desvanecimiento del pelo (How to fade hair)

9. Como recortar tu propio pelo (How to trim your own hair)

10. Como hacer dermaplane (How to dermaplane)

Las recetas más buscadas

1. Pan de masa fermentada (Sourdough bread)

2. Café dalgona (Whipped coffee)

3. Churro de Disney (Disney churro)

4. Helado suave (Dole Whip)

5. DoubleTree galleta (DoubleTree cookie)

6. Albóndiga Ikea (Ikea meatball)

7. Chaffle-waffles keto (Chaffle)

8. Bollo de hamburguesa (Hamburger bun)

9. Sándwich de ensalada de huevo (Egg salad sandwich)

10. Pan de plátano saludable (Healthy banana bread)

Los shows de televisión más buscados

1. Tiger King

2. Cobra Kai

3. Ozark

4. The Umbrella Academy

5. The Queen’s Gambit

6. Little Fires Everywhere

7. Outer Banks

8. Ratched

9. All American

10. The Last Dance

Vídeo Relacionado: Cómo lidiar con la ansiedad social esta Navidad Loading the player...