Los consejos de Francisca Lachapel para retomar la rutina de ejercicios

Retomar la rutina de ejercicios después de un tiempo puede ser una tarea difícil. No importa cuanto desees verte y sentirte bien, esta motivación no siempre es suficiente para volver. Es en esos momentos cuando necesitamos el ejemplo y las palabras de aliento de quienes también han tenido esos bajones de ánimo que le impiden retomar sus rutinas de entrenamiento. Ante estas dificultades, la presentadora Francisca Lachapel confiesa que ha contado con el consejo de amigos y entrenadores, quienes le han inyectado lamotivación necesaria para volver al mundo fitness.

Francisca Lachapel reconoce que no le encanta hacer ejercicios, pero los hace por los beneficios que traen

La talentosa ancla de Despierta América compartió en una conocida red social, que su mente no se encontraba enfocada a principio de año –después de las fiestas decembrinas– a pesar de que habían pasado ya varios meses. “A diferencia de lo que muchos podrían pensar de mí, que me encantaaaa hacer ejercicios, la realidad es que no. Perooo yo entiendo que ejercitarme, poner en movimiento mi cuerpo, me beneficia muchísimo”, compartió en la publicación.

La también actriz se refirió a los beneficios que la actividad física deportiva tiene: “Por ejemplo hacer ejercicios previene problemas de salud, aumenta la fuerza, mejora el sueño, aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.” Además agregaba: “Un sabio amigo hace mucho tiempo me dijo, Francisca aprende a hacer las cosas que DEBES (porque son buenas para ti) aunque no quieras. A propósito, he aplicado este principio en otras partes de mi vida y me ha dejado muy buenos resultados”.

La animadora aplica en su vida lo mismo del ejercicio: lo hace porque es bueno para ella.

Los consejos de la animadora están acompañados de un video que muestra parte de su acondicionamiento de vuelta al ruedo en el gimnasio. Su entrenador Yasmany, incorpora la máquina paralela en su rutina de ejercicios para trabajar con el peso de su propio cuerpo. Con los brazos en total extensión realiza abdominales, llevando las rodillas al pecho. Además del trabajo del core, se estimulan triceps y pectorales.

Pero si lo que deseas es comenzar de cero porque nunca has tenido una rutina de entrenamiento Francisca tiene también un consejo para ti: “te invito a que comiences con un período de 10 minutos de ejercicio ligero. Una caminata rápida todos los días es un buen ejercicio para empezar. Y luego a medida que le agarren el gustico, Aumenta!! Poquito, a poquito. Suave, suavecito como dice la canción.” ¡Haz la prueba!

