Camboya, el misterioso reino que cautivó a Angelina Jolie

El lugar que reconecta a Angelina Jolie consigo misma es Camboya. Fue el lugar que eligió meses después del anuncio de su divorcio con Brad Pitt tras 12 años de relación. También es el sitio en el que ha decidido mostrar la faceta más íntima de su personalidad, al filmar un nuevo comercial de la fragancia Mon Guerlain —dirigido por el tres veces ganador al Oscar, Emmanuel Lubezki—, en su casa a las afueras de esta ciudad asiática: “Él (Emmanuel Lubezki) es uno de esos artistas que encuentra belleza a su alrededor. La siente y se adapta a ella. El primer anuncio de perfume que hicimos juntos, queríamos que fuera auténtico. Me gusta la idea de que represente algo que realmente es como se vive en la vida real”, contó la actriz de Maléfica.

Uno de los templos emblemáticos de Camboya es el de Angkor Thom

Este también ha sido el lugar elegido por Angelina para estrenarse como directora. Y en el mismo anhelo de mostrar lo esencial de la historia del lugar dio como resultado la película de Netflix: First They Killed My Father, que aborda los horrores del régimen de los Jeremes Rojos.

Angelina aterrizó en este idílico lugar en el año 2000, cuando protagonizó la película Lara Croft: Tomb Raider que la catapultó a la fama mundial. Allí conoció el templo hinduista de Angkor Wat, construido entre el siglo IX y XV y el idílico templo jemer Ta Prohm donde los árboles crecen de manera inédita sobre el templo. Lugares que visitaría posteriormente con Brad y sus seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne.

Fue en Camboya en donde Angelina supo que deseaba ser madre de una familia numerosa al estilo camboyano

Luego, la intérprete de Girl, Interrupted no quiso alejarse por mucho tiempo de esta ciudad y compró entonces una casa tradicional camboyana con 60.000 hectáreas que convirtió en una zona protegida en la que por dieciocho años ha trabajado –a través de su fundación familiar, Maddox Jolie Pitt– en apoyar a las comunidades locales y proteger el medio ambiente.

En 2001 contactó conNaciones Unidas, empezando así con la labor filantrópica como embajadora de buena voluntad para los refugiados, una de las facetas que más la define hoy en día.

Angelina Jolie defiende el papel de las mujeres en el mundo ante las Naciones Unidas

Y es que la historia de este lugar, sus horrores y la dignidad de su gente, su cultura y energía, significaron una transformación interior en Angelina, una redefinición de su perspectiva de vida. Camboya es conocido como un imperio de templos.

Si decides viajar a este mágico país de Asia de increíbles paisajes debes visitar los ya mencionados templos que cautivaron a nuestra celeb, pero también puedes unirte a los miles de visitantes que cada año conocen el Parque Arqueológico de Angkor del siglo IX, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sin duda, la mayor atracción turística de Camboya.

Y si como la actriz, estas interesada en conocer la historia del genocidio que se vivió en este lugar, en el Museo Tuoi Sienga encontrarás el lugar indicado para ello.

Angkor Wat está considerado como un tesoro arqueológico para la humanidad y la mayor estructura religiosa jamás construida

Disfrutar del clima

Para quienes desean huir del frío de la temporada de invierno, Camboya tiene las playas de Otres, Sokha, Independence, Victoria y Serendipity, que nada tienen que envidiar a las tailandesas, y la isla desierta y paradisíaca Koh Rong con 23 playas, accesible a través de un pequeño ferry local.

Si te decides, toma en cuenta que -aunque Camboya es un país tropical de clima templado todo el año- tiene dos estaciones, una seca y otra lluviosa, así que los meses donde puedes evitar los chaparrones son entre noviembre y mayo, mientras que entre junio y octubre la lluvia riega la naturaleza del lugar.

