Kaley Cuoco y sus curiosas terapias para recuperarse del gym

La estrella de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sorprendió a todos cuando compartió a través de las redes sociales los tratamientos orientales a los que recurre para que su cuerpo pueda recuperarse tras sus exigentes entrenamientos físicos. Se trata de una técnica china llamada Gua Sha.

La actriz no siempre recurre a esta técnica, solo cuando siente que su cuerpo comienza a apagarse. “Mi ángel Flory está literalmente raspando mis piernas y caderas. Estoy tan tensa que apenas puedo doblarme o girar. No he podido moverme en semanas”, confesó la actriz en su post mientras mostraba desde la sala de tratamiento como literalmente su terapeuta le raspaba las piernas con jade.

"Estoy haciendo Gua Sha para eliminar toda la fascia que está tensa. Tus nervios y ligamentos mejoran", explicó Flory la terapeuta de Kaley, a la que la exitosa protagonista del taquillero sitcom describe como "un ángel enviado del cielo que ayuda a mi cuerpo porque me duelen las caderas y las piernas las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

Y es que la también activista por la defensa de los derechos de los animales, entrena muy duro bajo la guía de su entrenador George C. King. "Me duelen las piernas todo el tiempo", reafirma.

Pero… ¿Qué es el Gua Sha?



La experta holística en cuidado de la piel Britta Plug, propietaria de Studio Britta en Nueva York y cofundadora de Wilding Beauty explica que el Gua Sha "en general, es una técnica de raspado vigorosa”. De hecho, Gua Sha se traduce literalmente como raspado.

Esta herramienta con más de 2000 años de tradición y originaria del Este de Asia, sirve para raspar con una piedra de jade o cuarzo rosa las piernas y el pecho, con el objetivo de causar una lesión en el tejido y así liberar energías, reducir la tensión muscular y mejorar la circulación.

Para terminar... terapia con ventosas

Tras el Gua Sha, la terapista aplica a Kaley otro tratamiento intenso: las ventosas, que es una antigua terapia china que busca prevenir problemas de salud causados por sangre estancada o flujo de energía deficiente. Para ello se aplican copas típicamente de vidrio o de silicona sobre la piel, para crear presión y absorber la piel hacia adentro.

Según relató la practicante de medicina integrativa en el Centro de Salud y Bienestar Integral de Medicina Weill Cornell en la ciudad de New York, Chiti Parikh a Women's Health, las ventosas pueden usarse para “deshacerse del dolor musculoesquelético, que a menudo es una manifestación física del estrés crónico”, debido al “aumento en el flujo sanguíneo” que “puede aliviar la tensión muscular, mejorar la circulación y reducir la inflamación”.

Ahora ya conoces como complementar un rudo entrenamiento como los que mantiene Kaley, ¿te animas a probar estas terapias milenarias tras tu ida al gym?

