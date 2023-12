7 hábitos de Eva Mendes para mantenerse en forma

La actriz Eva Mendes contó durante una entrevista en la revista Shape, que el secreto para mantenerse en forma es mantener inalterados ciertos hábitos diarios que aunque parezcan repetitivos a ella le resultan de gran ayuda.

Y aunque ya puedes adivinar que sus hábitos para lucir fit incluyen una buena alimentación, ejercicio constante e hidratación, lo que no sabes que ser madre de dos niñas pequeñas y repetir la misma comida a diario son algunas de las costumbres que la hacen sentir bien.

La actriz de Hitch entrena 3 veces por semana pero si tiene un evento importante en agenda aumenta sus visitas al gym a 5

Proteínas para comenzar el día

La diseñadora de modas comienza con un desayuno abundante: "Principalmente lo mantengo simple y como huevos revueltos y una tostada de (pan) Ezequiel (…) Me parece que cuando empiezo con la fuente correcta de proteínas, definitivamente me ayuda".

Piel brillante e hidratada

La fenomenal piel de Eva se debe a que toma mucha agua durante todo el día, ya que considera que esto es un elemento clave para lucir una dermis radiante.

Entrenamientos en y fuera de temporada

La también empresaria de 45 años ha confesado en varias oportunidades que no le gusta ejercitarse, pero aun así lo toma muy en serio porque sabe que es bueno para su salud y por "vanidad”. Además hacer ejercicio, le permite pasar tiempo consigo misma. “Tener una hora para mí es mi prioridad ahora”.

Todos los días desayuna huevos y almuerza exactamente lo mismo: salmón y quinoa

El truco de los intervalos

Si no se aproxima un evento importante o si no se está preparando para un papel, solo va al gimnasio tres veces a la semana, de lo contrario sube hasta cinco veces. Además, varia el tipo de ejercicios que hace para no aburrirse: "Me encanta hacer intervalos, como trotar y hacer sprints, y veo excelentes resultados con eso en comparación con los 30 a 45 minutos de ejercicio cardiovascular que solía hacer en la cinta".

Ser madre la mantiene siempre en movimiento

Eva es madre de dos pequeñas niñas producto de su relación con Ryan Gosling y ellas son clave en las rutinas que mantienen su escultural cuerpo pues son prioridad en su vida y les dedica mucho tiempo de calidad. “Estoy siempre corriendo detrás de las niñas. Nunca me siento, me muevo todo el día”.

Come siempre lo mismo y tiene una excepción a su regla

Aunque parezca increíble, la actriz de Hollywood no se cansa de almorzar y cenar todos los días lo mismo: salmón y arroz o quinoa, con una ensalada. "Soy una criatura de hábitos, de esa manera (…) no me aburro de la comida. Trato de pensar en ella como combustible para mi cuerpo". Además, la actriz de ascendencia cubana suele tomar suplementos de aceite de pescado.

La también diseñadora de modas consigue tener una figura espectacular a sus 43 años y su secreto es seguir unos pocos hábitos con los que se siente cómoda y segura

El talón de Aquiles de Eva

A Eva le encantan los dulces de todo tipo, pero su favorito para el que siempre deja un lugar en su cotidianidad es el caramelo Cadbury Creme Eggs: "Siempre estoy intercambiando conmigo misma: No, no, no puedo comer eso después de la cena, pero tal vez pueda comerlo después del almuerzo".

Durante una entrevista de Women's Health, la diseñadora de modas confesó que al menos una vez por semana y hasta dos, toma un refresco y aunque no dijo la marca sí reconoció que se trata de una que "no es limpia y saludable".

De alguna forma, la creadora de la marca de productos de belleza Crueltyfree, Circa, deja ver en sus rutinas que aunque lleve estrictos hábitos de alimentación también se da sus gustos y antojos con regularidad para mantenerse motivada a seguir adelante con todo el esfuerzo para verse tan bien.

