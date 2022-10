Aubrey Plaza

Aubrey Christina Plaza ha enamorado a la audiencia con su talento y sentido del humor único. Nacida el 26 de junio de 1984, esta estrella de Hollywood es una latina orgullosa, con ascendencia puertorriqueña de su padre David Plaza y raíces irlandesas de su madre Bernadette Plaza.

Mejor conocida por su papel de April Ludgate en Parks and Recreation, la actriz fue catapultada al estrellato por sus habilidades cómicas y creativas al abrirse paso rápidamente en papeles más importantes, incluida la película de 2010 Scott Pilgrim vs. the World, la La película animada de 2013 Monsters University, la comedia de 2016 Mike and Dave Need Wedding Dates, en la que compartió roles junto a Zac Efron, la serie de televisión de 2017 Legion y la comedia Ingrid Goes West con Elizabeth Olsen, entre otros proyectos.

Nacida en Wilmington, Delaware, la actriz recibió el nombre de Aubrey por la canción de 1972 del mismo nombre de la banda ‘Bread’. Tiene dos hermanas menores, Renee y Natalie, y “una gran familia y toneladas de primos en Puerto Rico”, como señaló alguna vez.

“Era como la única niña diversa en mi escuela secundaria”, dijo Aubrey al hablar de su infancia en un “hogar muy católico”. Aubrey estudió cine en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y se graduó en 2006.

La actriz también es un ícono queer y es abiertamente bisexual, recientemente protagonizó la película de 2020 Happiest Season al interpretar a la ex novia de Kristen Stewart en la comedia navideña.

Ha mantenido una romántica relación con el escritor y director Jeff Baena desde 2011; sin embargo, mantiene su vida personal en privado pero admitió que está casada con Baena, sin dar muchos detalles al público.

