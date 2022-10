Princess Nokia

Fuera de la música, Destiny protagonizó su primera película, Angelfish, en 2019, y prestó su voz a LaBrea, la prima de LaCienga, en The Proud Family: Louder and Prouder en 2022. La bella afrolatina también ha modelado para Calvin Klein, The North Face, y ha protagonizado portadas de múltiples revistas.

