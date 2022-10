Rosie Perez es una de las figuras más emblemáticas de Hollywood. Una pionera desde el principio, Perez representa a todas las mujeres que vencieron las adversidades y alcanzaron la fama a través del trabajo constante, evolucionando de bailarina a coreógrafa y actriz, acumulando éxitos en todo momento.

©GettyImages



Perez at the 2022 WSJ The Future of Everything Festival.

Antes de su increíble debut en Do The Right Thing de Spike Lee (1989), Perez era bailarina y coreógrafa. Como toda mujer trabajadora, aparecía regularmente en Soul Train y construyó su carrera desde cero. Después de conocer a Lee, todo cambió y ella se convirtió en un ícono de la noche a la mañana. “Él cambió mi vida”, dijo en una entrevista con The New York Times. Recientemente, los dos trabajaron juntos nuevamente, 30 años después de su primera colaboración. “Lo miré y comencé a llorar nuevamente porque la amabilidad de él como mi amigo y como director fue muy real en ese momento. Luego pude ponerme mis pantalones de niña grande y decir: ‘Estoy lista. Vamos’”, dijo sobre la experiencia.

Perez luego trabajó junto a los mejores músicos e íconos de la década, incluido Tupac Shakur, con quien había tenido una estrecha amistad.

Pérez protagonizó otra película de Spike Lee, White Men Can’t Jump, y luego Fearless, junto a Jeff Bridges. Su actuación le valió una nominación al Globo de Oro. A pesar de los elogios y el reconocimiento, Perez tuvo una infancia difícil que siguió afectando su vida y su carrera. Ser diagnosticada con PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) y depresión debido a sus experiencias de infancia que la llevaron a experimentar ansiedad en el set, algo que haría que algunos directores la etiquetaran como una actriz difícil. “Si me enfado, necesito que me ayuden a mantener el rumbo para poder canalizar esa energía hacia el papel”, dijo.

©GettyImages



Spike Lee and Rosie Perez at the 2014 Restore Brooklyn Benefit.

Si bien Perez actualmente baila solo para ella, nunca ha dejado de actuar. Imbuye sus papeles con experiencias personales, lo que da como resultado actuaciones que solo ella puede realizar. Actualmente, protagoniza The Flight Attendant, que le valió una nominación al Globo de Oro como actriz de reparto, y Now and Then de Apple TV, una serie que presenta un elenco y una historia bilingües.