Loreta Ruiz está ofreciendo algo totalmente distinto. La chef y dueña del restaurante “La Vegana Mexicana” en Santa Ana, California, esta creando platos Mexicanos a base de plantas, ofreciendo opciones veganas y sin gluten a las personas que quieren disfrutar de la cocina tradicional del país mientras siguen sus dietas.

La chef innovadora le da gracias a su hija por ayudarla a transformar su dieta y estilo de vida. Aunque al principio no sabía si al seguir una dieta vegana consumiría todos los nutrientes que su cuerpo necesita, el cambio la ayudó a descubrir un mundo nuevo de platos e ingredientes veganos.

“Mis padres de 85 años son fuertes y saludables gracias a la inversión que hicieron en sus cuerpos, y en el hecho de que comen una dieta que es predominantemente a base de plantas,” explicó Loreta. “Cuando mi hija cumplió 18 años y adoptó una dieta vegana debido a una enfermedad autoinmune, empecé a sospechar que había un gen vegano en nuestro ADN.”

“Al remover carne de mi dieta, me dí cuenta de que me sentía mas saludable y me convertí en vegana completamente,” explicó.

Loreta ha tenido un gran impacto en el Condado de Orange gracias a sus platos tradicionales hechos con ingredientes veganos. La mujer de negocios explicó que crear sus platos fue inicialmente difícil, pero que perseveró hasta lograr la receta perfecta para sus clientes.

“Eventualmente, descubrí que muchos platos Mexicanos son hecho a base de plantas por naturaleza, o no tienen productos animales. Y esos platos con carnes les pude hacer modificaciones para lograr un plato que es culturalmente apropiado con un twist vegano,” explicó Loreta.

Gracias a sus multiples recetas veganas en las redes sociales, Loreta ha conseguido una fiel audiencia, la cual llama a sus tamales los mejores tamales veganos del mundo.

