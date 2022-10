Ariel Contreras-Fox es chef y autora, alguien que no tiene problema en decir lo que piensa. Además de sus deliciosas comidas y logros, Fox es conocida por hablar sobre la industria de la cocina y las dificultades que enfrentan las mujeres en estos entornos.

“Las cosas que pasaban en las cocinas, y las cosas que la gente decía [no estaban bien], y te reías y reías porque querías encajar y ser parte del equipo genial del restaurante”, dijo Fox en unaentrevista con Mash. “Es posible que hayas estado cansado, pero aun así saliste después del trabajo, a pesar de que sabías que no debías salir, porque eso es lo que todos estaban haciendo”.

Fox es uno de los rostros más reconocidos para los latinos que desean involucrarse en la industria culinaria. Nacida en el norte de California, de ascendencia mexicana. Si bien apareció en programas amados como Beat Bobby Flay y ganó el programa de cocina Hell’s Kitchen, a Fox le tomó un tiempo llegar a la cima de la cadena alimenticia, abriéndose camino a través de las cocinas y ocupando una variedad de posiciones poco glamorosas.

Fox es ahora el vicepresidente de Dos Caminos y Del Frisco’s, dos grandes restaurantes con ubicaciones en Nueva York, Florida, y más. También es autora de Spice Kitchen, un libro de cocina que destaca la cocina saludable latina y caribeña.

“Es importante decirle a una mujer joven que está bien decir ‘No’ y ‘Eso me molesta’, o lo que sea que necesites decir y que no tema por su trabajo”, dijo Fox. “Hemos llegado a un lugar ahora donde hay un poco más de apoyo. Espero que la gente no tenga que aguantar tanto como nosotros, porque, mirando hacia atrás, veo que todo fue una locura.