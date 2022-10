Zarela Martínez nació en el pueblo fronterizo sonorense de Agua Prieta, México, sin saber que se convertiría en una reconocida intérprete cultural entre México y Estados Unidos.

Aprendió a cocinar por su madre, Aida Gabilondo, autora de libros de cocina. Después de lanzar un pequeño negocio de catering en Texas, el chef Paul Prudhomme la descubrió mientras asistía a una clase de cocina en Nueva Orleans.

©Zarela Martínez / Javier Linares





Luego se mudó a Nueva York con sus hijos gemelos en 1983 y estableció Zarela Catering. En 1987, abrió el Zarela del mismo nombre, que sirve un menú cambiante de varias cocinas regionales mexicanas. El restaurante siguió siendo uno de los favoritos de Nueva York durante 23 años. En 2001 abrió Danzón, donde el menú se basó en las comidas de Veracruz.

En 2013, la chef fue nombrada una de las mejores profesionales culinarias de Estados Unidos y miembro de la James Beard Foundation Who’s Who of Food and Beverage in America.

©GettyImages



Chef Zarela Martínez and Chef Aaron Sanchez at Harlem EatUp!

Sus logros como chef, restauradora, autora de libros de cocina, presentadora de televisión gastronómica, desarrolladora y comercializadora de productos la sitúan como una mujer pionera en el mundo de la personalidad gastronómica multiplataforma.

Los tres libros de cocina de Martínez, La comida de mi corazón (1992), La comida y la vida de Oaxaca (1997) y El Veracruz de Zarela (2001), han sido elogiados como contribuciones significativas a la literatura sobre la cocina mexicana.

En reconocimiento a sus logros, en 2004, una edición sobre alimentos de la revista electrónica U.S. Society and Values del Departamento de Estado de USA titulada Americans at the Table la destacó, junto con luminarias como James Beard y Julia Child, como una de siete creadores de gustos que han cambiado la forma de comer de la gente en este país.

©Zarela Martinez





Junto con su hijo, el famoso chef Aaron Sanchez, es coanfitriona del podcast Cooking in Mexican from A to Z en Heritage Radio Network.