Eiza González es una de las actrices que representa a los latinos en Hollywood y se aleja de los roles estereotípicos. Nacida en México el 30 de enero de 1990, la actriz y cantante irrumpió en la industria del entretenimiento dos años después de inscribirse en la escuela de actuación de Televisa, el Centro de Educación Artística. A partir de ahí, la carrera de González se disparó hasta convertirse en una de las actrices a seguir y potencias latinas.

Eiza González in a stunning Michael Kors gown at the Met Gala

Además de protagonizar múltiples películas y telenovelas como Lola, érase una vez y en la serie de televisión de drama criminal Mujeres Asesinas, la serie de televisión From Dusk till Dawn: The Series, y películas como Baby Driver, Hobbs & Shaw, Alita: Battle Angel, I Care a Lot, Bloodshot y Godzilla vs. Kong, Eiza se convirtió rápidamente en una chica “it” y la marca comenzó a usar su imagen para promocionar sus productos.

En 2021 se convirtió en la nueva embajadora de la empresa de joyería de alta gama Bvlgari. Si bien el logro es suficiente para enorgullecerse por sí solo, hay una capa adicional que deja orgullosa a la actriz mexicana: es la primera latina en ser Embajadora de América del Norte en ser nombrada por la compañía italiana.

“¡Más que emocionada de anunciar que me uniré a la familia @bulgari! Estoy increíblemente orgullosa de convertirme en la primera latina en ser embajadora de América del Norte”.

“Quiero agradecer a BVLGARI por el gran honor de ser parte de una marca italiana tan icónica. Estoy profundamente agradecido y emocionado por el futuro de nuestra asociación”.