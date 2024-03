Cecilia Roth será galardonada con el Premio PLATINO de Honor 2024

Cecilia Roth será homenajeada con el Premio Platino de Honor en la XI Edición de los Premios PLATINO XCARET, el cual se entregará el 20 de abril de 2024 en el parque Xcaret de Riviera Maya, México, como reconocimiento a su sobresaliente trayectoria en la industria cinematográfica. La carrera de la actriz de origen argentino empezó a los 16 años, al mismo tiempo que cursaba su formación escolar. En 1975, participó en las películas No toquen a la nena (Juan José Jusid) y Crecer de golpe (Sergio Renán), marcando así el comienzo de una carrera que se extendería a través de décadas y fronteras.

Dos años después, Roth se establecería en España, donde su talento fue apreciado por directores como José Luis Garci, bajo las órdenes del que trabajó en Las verdes praderas (1979), cinta a la que sucederían La familia, bien gracias (Pedro Masó, 1979) y El curso que amamos a Kim Novak (Juan José Porto, 1980). Su participación en Arrebato (Iván Zulueta, 1979) la consagró como una figura de culto en el cine de autor, hecho que quedaría confirmado en 1980, cuando inició una fructífera colaboración con Pedro Almodóvar, protagonizando películas icónicas como Pepi, Luci, Bom… y otras chicas del montón (1980), Laberinto de pasiones (1982) y Entre tinieblas (1983).

Durante esta época, la versatilidad de la intérprete también se reflejó en su participación en diversas películas, comoEl Jardín Secreto (Carlos Suárez, 1984) o el drama romántico Segunda Piel (1999) de Gerardo Vera, con quien repetiría participación en 2002 con Deseo. También dejó su huella en la televisión española con producciones notables como la exitosa serie Las Aventuras de Pepe Carvalho (Adolfo Aristarain, José Manuel Larraz, 1984) o la película para televisión Todo va mal (Emilio Martínez Lázaro, 1984).

Regresando a Argentina como una actriz consolidada, protagonizó una serie de proyectos notables como Deadly (1986), de Adolfo Aristatain, con el que trabajaría posteriormente en películas clave de su filmografía; Cenizas del paraíso (Marcelo Piñeyro, 1997) o Antigua vida mía (Héctor Olivera, 2002). Además, participó en coproducciones internacionales como la cinta mexicano-estadounidense La Hija del Caníbal (Antonio Serrano, 2003), la italiana Luisa Sanfelice (Hnos. Taviani, 2004) y la chilena Padre nuestro (Rodrigo Sepúlveda, 2005).

Su incursión en la televisión también ha sido destacada, participando en producciones como El Pacto, Epitafios, Mujeres Asesinas, Amas de Casa Desesperadas, Trátame Bien, En Terapia e Historia de un Clan, entre otras.

En 1998, hizo historia al convertirse en la primera actriz no española en ganar el Premio Goya como Mejor Actriz por su papel en Martín (Hache) (Adolfo Aristarain, 1997). A este éxito profesional le sucedería su actuación en el filme Todo sobre mi madre, de nuevo de la mano de Pedro Almodóvar. Dicha película triunfó en los Premios Oscar de 1999 como Mejor Película Extranjera, lo cual supuso el reconocimiento de Cecilia Roth como actriz de proyección internacional.

En 2012, Pedro Almodóvar contó nuevamente con ella para el filme Los Amantes Pasajeros, y ese mismo año protagonizó Matrimonio (Carlos Jaureguialzo) junto a Darío Grandinetti y Migas de pan (Manane Rodríguez) en Uruguay.

Roth retornó a España en 2018 para participar en la película Dolor y gloria de Pedro Almodóvar y en la serie de Movistar Plus+, El embarcadero. Actualmente, su carrera cinematográfica destaca con películas como El ángel (Luis Ortega, 2018), Crímenes de familia (Sebastián Schindel, 2020) junto a Miguel Ángel Solá y El prófugo (Natalia Meta, 2020). En 2022, se estrenó Conversaciones sobre el odio de Vera Fowgill, y ese mismo año fue llamada por ‘Los Javis’ (Javier Ambrossi y Javier Calvo) para interpretar a Alicia en la multipremiada serie La Mesías. Próximamente, la audiencia podrá disfrutar de su actuación en Goyo, dirigida por Marcos Carnevale, y Culpa de Cero, de Valeria Bertuccelli.

Su incursión en el teatro fue igualmente impactante. En enero de 2013 estrenó con gran éxito Una Relación Pornográfica de Philippe Blasband junto a Darío Grandinetti, en el Paseo La Plaza, uno de los núcleos teatrales más importantes de la ciudad de Buenos Aires, con dirección de Javier Daulte. En 2018 protagonizó, en el mismo teatro, junto a Dolores Fonzi, Entonces la noche de Martin Flores Cárdenas.

La destacada carrera de Roth ha sido homenajeada y galardonada en diversos festivales internacionales, recibiendo premios y distinciones a lo largo de los años. Entre estos reconocimientos, destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura de España y entregada por la Casa Real Española. Además, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) le concedió el Mikeldi de Honor en reconocimiento a su libertad y madurez interpretativa, y el Festival de Cine de Málaga le rindió homenaje con una retrospectiva en su edición de 2019.

La XI Edición de los Premios PLATINO XCARET será la ocasión en la que Cecilia Roth reciba el tan merecido Premio de Honor en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación como actriz, así como por su significativa contribución y representación en la historia del cine iberoamericano a nivel mundial.

