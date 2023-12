Qué ver: 7 series y películas de estreno para ver sin salir de casa

Buenas noticias para los fanáticos de la saga de Indiana Jones: la última entrega de la franquicia ya está disponible para ver en casa una y otra vez para despedirse del arqueólogo más famoso del mundo. También, llega a la pantalla la bioserie de uno de los mayores ídolos del cine y la música mexicana: Pedro Infante. Y como Navidad está a tan solo unas semanas, esta selección de estrenos incluye también una divertida película con temática Navideña. Y para los fans de John Lennon, un documental imperdible sobre el lamentable asesinato de la estrella británica.

Tras su exitoso estreno en cines hace unos meses, la última entrega de la épica franquicia protagonizada por Harrison Ford llega los hogares para mostrar la última aventura del famoso arqueólogo Indiana Jones. Ambientada en 1969, la historia presenta a Indy listo para jubilarse cuando su ahijada Helena Shaw regresa a su vida, y lo lleva a la emocionante búsqueda de un dial místico, la cual es además una carrera contra el científico nazi Jürgen Voller. Estreno: 1 diciembre

Se trata de una bioserie basada en la vida de uno de los mayores ídolos mexicanos: Pedro Infante. La historia inicia en 1917, en un lejano pueblo de Sinaloa, con el nacimiento de un niño pobre a quien, aparentemente, el futuro no le deparaba nada especial. Sin embargo, la promesa que le hizo a su madre lo lleva a convertirse en la máxima estrella de la música y de la pantalla grande de la Época de Oro del cine mexicano, un éxito que trascendió más allá de las fronteras. Estreno: 1 de diciembre

En la segunda temporada de esta serie de suspenso, los sacerdotes Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) se sumergen en una historia de misterio y asesinato en un convento en Galicia. Tres monjas ciegas son los testigos de un supuesto milagro, en cual deberán investigar para determinar si es o no real. En medio de su pesquisa, los sorprende la repentina muerte de su anfitrión, crimen del que también se convertirán en detectives. Estreno: 7 de diciembre

Esta película musical, inspirada en los famosos cómics de Archie, transporta al público a un fantástico mundo ficticio en una ciudad llamada Riverdale, en la India de los años 60. Los personajes se adentran en historias de amor, amistad y aspiraciones juveniles. Estreno: 7 de diciembre

Eddie Murphy protagoniza esta divertida comedia navideña. Chris (Murphy) hace un trato con un travieso elfo para mejorar sus posibilidades de ganar el concurso anual de decoración navideña de su vecindario, lo que trae consigo un hechizo mágico que causa estragos en toda la ciudad. Ahora, el protagonista y su familia deberán hacer todo lo posible para romper el encanto y salvar la Navidad para todos. Estreno: 1 de diciembre

Se trata de una serie documental de tres partes, narrada por Kiefer Sutherland, que por medio de entrevistas exclusivas con testigos, fotografías inéditas de la escena del crimen y demás material arroja nueva luz sobre la vida y el asesinato del ícono musical John Lennon, así como sobre la investigación y condena de Mark David Chapman, su asesino confeso. Estreno: 6 de diciembre

Esta oscura y divertida comedia sigue a Danny, un veterano corredor de apuestas de Los Ángeles, cuyo negocio se ve amenazado por la posible legalización de las apuestas deportivas en California. Junto a su mejor amigo y ex jugador de la NFL, su hermana y un narcotraficante, Danny debe lidiar con clientes cada vez más inestables, mientras intenta resolver sus deudas. Estreno: 30 de noviembre

