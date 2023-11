Dua Lipa nos pone a bailar con ‘Houdini’, y Rauw Alejandro estrena el video de ‘Diluvio’

Dua Lipa - Houdini

La artista británica no para y regresa con la misión de poner a todos a bailar. Houdini, su nuevo sencillo, está lleno de sonidos aptos para la fiesta, es esa canción que podrás poner una y otra vez para entrar en mood el fin de semana, irte al club, bailar y hasta para el after. ¿Ya la escuchaste?

Rauw Alejandro - Diluvio

Grabado en la vibrante ciudad de Miami, el video musical presenta un concepto innovador que promete impresionar a los fanáticos y amantes de la música por igual. La parte instrumental de Diluvio evoca los ritmos característicos del reggaetón clásico de principios de la década de 2000, y la canción ofrece una experiencia única que puede interpretarse de múltiples maneras, como solo Rauw Alejandro sabe hacerlo. La canción Diluvio se ha destacado como uno de los temas más emblemáticos de su álbum Playa Saturno, y el lanzamiento del videoclip agrega una dimensión visual emocionante a esta exitosa melodía. Rauw Alejandro ha expresado su entusiasmo por involucrar a sus seguidores en el proceso de elección de la canción que se convertirá en viral. Comentó: “Me gusta mucho que los fans escojan qué tema se va a hacer viral, hace tiempo que no hago un challenge ni nada de eso jajaja, así que espero que ellos elijan cuál es su canción favorita y se diviertan, y yo me sumo a su diversión. TikTok se trata de disfrutar la vida a tu manera”.

Anitta & Dennis - Monstrão

Dennis es productor, compositor, DJ y uno de los mayores fenómenos del ‘Funk carioca’, el género en el que se basa la canción. El video musical fue dirigido por Nuno Gomes e inspirado en el mundo de los videojuegos retro de 8 bits. En el video, Dennis representa a un héroe que enfrenta diferentes enemigos y obstáculos. Anitta es la segunda jugadora, una princesa que lucha junto a Dennis para llegar al final del juego y luego rescatar a un personaje misterioso.

Adri Torrón - Despreocupada

Un himno de superación y empoderamiento después de una ruptura amorosa y un poderoso recordatorio de que pasar por ellas puede ser el punto de partida para un crecimiento personal significativo.

Boza - Barco de Papel

En este video, Boza emprende un viaje en barco en busca del amor de su vida, alguien a quien solo ha conocido a través de sueños. A medida que sigue su corazón, se encuentra con misterios y experiencias únicas en el camino. Sin embargo, al llegar a su destino, se enfrenta a una revelación inesperada que cuestiona todo lo que ha vivido.

Piso 21 - Los Muchachos

Un álbum con 15 canciones dedicables que hablan de las diversas etapas del amor a través de ricas fusiones del urbano/pop que han caracterizado a la exitosa agrupación. Sinceramente es un single con un dembow co-producido por Sky Rompiendo que los regresa a sus raíces románticas sin perder la identidad urbana que los ha caracterizado siempre con fuertes coros.

Melendi - 20 Años Sin Noticias

En 20 años sin noticias, Melendi se ha rodeado de un elenco de colaboradores tan variado como efectivo. Algunos de ellos ya han demostrado su engranaje con el asturiano a través de los tres sencillos ya adelantados y que se han posicionado en lo alto de listas de consumo de plataformas de audio y tendencias de video. Es el caso de Manuel Carrasco, Hens e India Martínez, con los que ha reinventado sus éxitos de aquellos primeros años Con La Luna Llena, Hablando En Plata y Con Solo Una Sonrisa respectivamente. Por el nuevo álbum también desfilan David Bisbal, Rosario, Pole, Funzo & Babyloud, Taburete, La Cebolla, José Mercé, Natos & Waor y David Barrull.

Marcelo Rubio - Si el Amor es Temporal

En Si el Amor es Temporal, Marcelo Rubio resume a la perfección la montaña rusa de emociones que acompañan a las primeras etapas del amor. “Si el amor es temporal, voy a apagar el reloj para que las agujas dejen de girar”, canta conmovedoramente, subrayando el deseo de saborear cada momento precioso, a pesar de temer que acabará. Esta sentida balada se aleja de sus anteriores trabajos, ya que ahonda en sus experiencias personales, convirtiéndola en una de sus composiciones más conmovedoras hasta la fecha. “Es la canción más bonita que he escrito. Quizá porque está inspirada en una experiencia muy personal”, afirma.

Fonseca - Canto a la Vida

Fonseca le canta a las memorias de lo vivido, al amor, la familia y los amigos, a diferentes momentos o elementos culturales colombianos del siglo 20; siempre llevando su mezcla de ritmos alegres y folclóricos, que lo han llevado a ser uno de los artistas latinos más importantes de la última década. “Por eso es que hoy le canto a la vida…Por los recuerdos que no se olvidan…Que vivan las memorias... Que vivan las historias… Que hoy viven en las fotografías”, versa el estribillo de la canción.

Jorkan - Willy Wonka

En su nueva canción, Jorkan nos sumerge en una experiencia única de trap con un toque de reggaeton que te hará vibrar toda la noche. La canción captura el espíritu de la fiesta, con el protagonista en medio de la celebración, disfrutando al máximo, y sí, un poco de alcohol está en la mezcla, pero aquí nadie se preocupa por las fotos.

Myriam Hernández - Con los Cinco Sentidos

La artista revela otra cara de su nuevo álbum en Con los Cinco Sentidos una canción pop que incorpora otras sonoridades a su música. Un tema más rítmico, actual con la inconfundible voz de Myriam. “No me vale con massage ni coctelera, ni que finjas que en la cama eres la fiera, ni que marques territorio una y otra vez”, proclama desafiante y empoderada. La canción se podrá escuchar desde este jueves en todas las plataformas musicales.

Yetsi - Wow

En Wow, Yetsi nos sumerge en la experiencia de enamorarse de alguien que habla un idioma completamente distinto. La canción es más que una mezcla armoniosa de ritmos envolventes y letras melódicas, es un testimonio de la imprevisibilidad de la vida y la belleza que puede surgir de lo desconocido. La artista utiliza su talento no solo para entretener, sino también para transmitir un mensaje poderoso: “disfruta de cada momento, porque nunca sabemos lo que nos espera mañana”.

Mari “La Carajita” y Akapellah - Naiky

En un movimiento que seguramente sacudirá las bases de la música urbana, Mari “La Carajita”, la nueva sensación femenina del género en Venezuela ha lanzado un sencillo promocional en colaboración con el aclamado rapero y freestyler venezolano, Akapellah. Este lanzamiento marca un hito en la carrera de Mari, apuntando hacia la internacionalización de su propuesta artística. El sencillo fusiona con audacia ritmos de salsa con el filo del rap y melodías urbanas, creando una composición perspicaz y un ritmo que invita a moverse.

Justin Quiles - Te Perdió

El acto final de la trilogía donde la historia continúa explorando la dinámica y la relación entre Justin y Megan. Dirigida por Fernando Lugo y ambientada en un club nocturno, la tensión aumenta cuando Justin le ruega a Megan que le diga a su actual novio que la perdió (Te Perdió). La intimidad, la conexión y la pasión que hemos visto hasta ahora culminan en un final imprescindible que dejará atónitos a los espectadores. Las incomparables habilidades narrativas de Justin sin duda trascendieron el lápiz y el papel y cobraron vida vívidamente a través de este proyecto visual y musical.

Beéle - Morena

Este nuevo tema, Morena, fusiona con maestría el Afrobeat con los sonidos más contemporáneos del género urbano. No solo su pegajoso ritmo promete enamorar a los oyentes, sino también su letra, cargada de un pícaro romanticismo. En ella, Beéle desvela la pasión y el encanto de un hombre hipnotizado por los encantos de su Morena.

Maldy y Ryan Castro - Chichi Pana

Este lanzamiento llega con una historia de no creer: ambos artistas comparten la misma pareja y se dan cuenta cuando uno se la estaba presumiendo al otro. Esta inusual conexión ha dado vida a un himno reggaetonero que promete incendiar las pistas de baile de principio a fin. La colaboración de Maldy y Ryan Castro representa un momento histórico para el reggaetón. Dos talentos legendarios que marcaron diferentes eras de este género se unen en Chichi Pana para crear algo único y fresco.

Seven Kayne - Game

Con Game Seven Kayne vuelve a su estilo musical dominante, el trap, con ritmos eclécticos. El tema destaca el esfuerzo y el trabajo que los artistas han realizado para obtener el éxito que actualmente tienen. También marca el regreso de Seven al género trap, que le catapultó a la fama internacional y en el que ha cosechado grandes éxitos con singles como Del Estudio al Estadio en colaboración con Duki, Seven Kayne: Bzrp Music Sessions, Vol. 33 con Bizarrap, y No Quiero Más Remix, entre otros.

Maria Becerra, Chencho Corleone y Ovy On The Drums - Piscina

Una canción muy fresca, que invita a bailar con un beat melódico que desde el principio va llevando a quien lo escucha a la sensación del verano en el cuerpo. El videoclip fue grabado en Miami, y dirigido por Julián Levy, con producción a cargo de ASALTO y Wild House Pictures. El mismo muestra a Maria relajada en una piscina, sola, tomando sol, un set desde donde Chencho Corleone canta, y otro donde Ovy toca, para luego juntar a los tres artistas en un tercer decorado que los encuentra juntos.

Santiago Cruz y TIMØ - Golpes Contra Las Paredes

Esta canción pop/rock, explora en su letra diferentes estados que van desde la rabia y la frustración, hasta la paranoia, emociones que salen a flote cuando, ante una separación, una persona se imagina hora a hora lo que está haciendo la otra con su nueva pareja. Musicalmente, fusiona los dos mundos, el de Santiago, y el de Andrés Vásquez, Felipe Galat y Alejandro Ochoa, con un riff de guitarra muy característico de la personalidad de ambos proyectos artísticos.

Dawer x Damper - Bochinche

El tema del próximo mixtape del grupo. Se trata de los chismes y malentendidos que se esparcen por un barrio a través de una comunicación interrumpida. “Cuando pasa algo en la esquina, todo el mundo se asoma, todo el mundo quiere saber”, explica Dawer. “La vecina, aunque está en la cocina haciendo el sancocho, asoma la cabeza por la ventana para enterarse. Después viene la interpretación de la persona que tiene en la cabeza. En esta canción hablamos un poco del barrio, de cómo se comporta la calle, como se comporta nuestra ciudad, más en nuestro barrio Aguablanca en Cali”, explican.

Omar Montes & Nicky Jam - Oye BB

Un tema de reggaetón que te pondrá a bailar al instante. En esta pieza se une el talento de Omar Montes y Nicky Jam que desde el primer minuto vas a querer incluir en tu playlist.

