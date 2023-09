Camila Fernández lanza ‘Dime Qué Se Siente’, Sofía Reyes trae ‘Hoy Me Porto Mal’ y Carlos Rivera ‘Para Ti’

Carlos Rivera - Para Ti

Devoción, entrega y pasión… estas palabras describen a la perfección a un artista como Carlos Rivera, quien, con su más reciente álbum, Sincerándome, se consolida como unos de los cantautores más importantes de la actualidad. “Fuiste la esperanza, la que me salvó / La que las ganas de vivir a mí me devolvieron”, son algunos de los versos que revelan al público los sentimientos más íntimos de Carlos, quien para el video oficial se reunió con el reconocido director Nuno Gomes.

Olivia Rodrigo - Guts

El segundo álbum de la joven de 20 años ya está aquí. Guts refleja las experiencias de la ex chica Disney en su camino hacia la vida adulta, dejando huella de sus experiencias personales en los 12 temas que podemos escuchar con un ritmo que promete convertirse en el nuevo favorito de los amantes del pop. Después de Vampire, los seguidores de Rodrigo se han encariñado con The Grudge al igual que con Logical, que se rumora está inspirada en su pasada relación con Zack Bia.

Abraham Mateo, Sebastián Yatra - XQ Sigues Pasando :(

En el amor no todo sale como uno espera con realidades tozudas en las que no se comen perdices. Abraham Mateo y Sebastián Yatra hacen equipo para presentar Xq Sigues Pasando? :(, una canción que profundiza en el sentimiento de estar enamorado y no ser correspondido. Una colaboración que rebosa rabia y energía en uno de los juntes más esperados de este 2023. XQ Sigues Pasando? :( cuenta con un vigoroso videoclip que realza un concepto y un mensaje de una canción que se aleja de lamentos melancólicos y nos reactiva en estos últimos coletazos estivales.

Contacto Norte - No te Das Cuenta

Una creación de Elias Medina en colaboración con Jeronimo Sada y ha sido lanzada bajo Warner Music Latina. “Nos sentimos muy contentos con este dueto con Elias... reconocemos su gran talento como cantautor y artista, y la verdad es que No Te Das Cuenta es una excelente canción que refleja una experiencia común en las relaciones de pareja en la actualidad”, mencionó Rubén Navarro, vocalista de Contacto Norte.

Camila Fernández - Dime Qué se Siente

La nueva etapa musical de Camila Fernández representa toda una revolución para la tradición del mariachi en México, pues ha logrado combinar lo mejor del pasado con una estética llena de modernidad y dinamismo, como sucede en Dime Qué Se Siente, sencillo inédito que forma parte de su nuevo álbum, el cual está compuesto por covers a grandes clásicos y canciones nunca antes escuchadas, con tal de mantener esa sinergia equilibrada entre pasado, presente y futuro. En esta ocasión, “La Fernández” nos cuenta una historia por todos conocida: la de un hombre que, sintiendo “segura” a su mujer, la descuida hasta que ella decide decir adiós, pues sabe que vale mucho más que migajas de amor.

Sofía Reyes - Hoy Me Porto Mal

La canción habla de algo que Sofía tiene dentro de ella pero no ha logrado expresar en su música hasta ahora. Muestra un lado ardiente con el que revive de las cenizas luego de un corazón roto, de sentir el calor de una nueva caricia. Aunque sea algo prohibido, se convierte en un paso importante para volver a vivir. Hoy Me Porto Mal es un nuevo capítulo encaminado a la transformación del ser y la belleza de florecer, hablando en términos personales.

Natalia Jiménez - El Pobre

Una alegre interpretación de la música ranchera, que la artista realiza acompañada del tradicional mariachi, pieza acompañada de un muy mexicano y colorido video, con el cual hace un homenaje a la música y las tradiciones de cultura y la charrería mexicana.

Noel Schajris - Siempre Lo Supe

El nuevo sencillo #SiempreLoSupe es un testimonio del incomparable arte de Schajris y se une a su repertorio de éxitos. El video musical que lo acompaña lleva la canción a otro nivel, dirigido por Talo Silveyra y producido por Salvaje Films y NS Music. Este video no es solo una expresión artística, sino un episodio de una cautivadora miniserie de siete partes que combina música y narrativa para conectar aún más con la destreza de Schajris

Ela Taubert - Y Si Eras Tú?

Esta canción viene con un mensaje poderoso que habla sobre ese proceso de dejar ir a alguien y la duda & la incertidumbre que acompaña el proceso de separación donde no sabemos si estamos tomando la decisión correcta o inclusive si podremos realmente continuar sin la persona que antes era una gran parte en la vida.

Zetto y Vincez - Rutina

A través de la música, se transmiten los altibajos emocionales del protagonista mientras lucha por superar esta situación y anhela regresar a la vida que compartían antes. En conjunto, la melodía, los ritmos y la letra de Rutina se unen para crear una experiencia auditiva que evoca sentimientos de añoranza y la lucha por superar la ausencia de una persona.

Juan Gabriel - Méxxico es Todo

El icónico superestrella mexicano y prolífico compositor, lanza su sencillo, Méxxico Es Todo. Este lanzamiento es el primer sencillo de su próximo álbum, México Con Escalas En Mi Corazón (Ciudades), que es el primer álbum de estudio con canciones originales e inéditas desde que falleció en 2016. La nueva canción muestra el inmenso amor que tenía Juan Gabriel hacia su país natal, México.

Farruko & Manolo Ramos - Calor

Mezclando ritmos que nos transportan a los paisajes caribeños y letras que evocan el encanto diario, Farruko muestra cómo se vive la temporada de calor en Puerto Rico y deja entrever entre frases nostálgicas cómo el paso del tiempo – e incluso el calentamiento global – ha dejado su huella en nuestras ciudades. Con su característica esencia caribeña moderna, el toque artístico de Ramos se filtra en el tema para ayudar a dar vida a este himno tropical.

Mario Bautista ft. Ana Mena - Antes de Novios

El fenómeno mexicano, Mario Bautista, estrena su más reciente sencillo Antes de Novios reclutando a la estrella española, Ana Mena, fusionando sus distintivos estilos musicales. La canción narra la historia de esa etapa que llega tiempo después de la ruptura de una relación en la cual una de las contrapartes comienza a recordar y anhelar la conexión y todo lo bonito de la amistad inicial – con el arrepentimiento de todo lo que llevó la relación a su punto final y cuestionando si aún hay esperanza para recuperarla.

Elena - Rara

Esta joven puertorriqueña de 14 años lanza su primer EP en donde queda demostrado su increíble talento y madurez musical presentando cinco temas de su autoría y trabajados junto un gran equipo de productores como lo son la cantautora dominicana Covi Quintana quien colaboró con ella en la producción y composición del tema Mil Idiomas, el vocalista y músico Gustavo González de la agrupación BlackGuayaba , quien trabajó en la producción de los temas Rara, Eres Tú y Ojos Azules y por último el músico, director y productor musical José Gómez (“El Profesor Gómez”) quien produjo el tema Tu Amiga.

Kurt x DannyLux - Bórrame

Acompañado por DannyLux, una de las estrellas en ascenso del corrido tumbado, KURT se lanza de lleno a experimentar en lo que respecta a la construcción musical: Bórrame empieza con una secuencia electrónica, a la cual se suman elementos tradicionales del flamenco español, como la caja, las guitarras y un poco de palmeados. Acto seguido aparece la voz de KURT, a la cual se suman los versos de DannyLux, para luego dar paso al coro, donde se abandona la estética hispana para regresar a México: un corrido tumbado en todo su esplendor.

Joey Montana - Tus Mentiras

El coro pegajoso y la combinación de ritmos contagiosos crean una experiencia musical irresistible que conecta con las emociones de los oyentes. El video visualmente cautivador refleja las emociones y el mensaje del artista a través de imágenes que transmiten la narrativa de la canción. Cada escena ha sido cuidadosamente diseñada para ilustrar las luchas y los sentimientos que Joey Montana desea expresar en su música.

Elena Rose - Linda Natural

En una era que enfatiza cada vez más la importancia de la representación genuina y la inclusión, Linda Natural emerge como un poderoso himno que redefine la esencia de la belleza natural. Lejos de ser una renuncia a las prácticas de belleza convencionales, la canción anima a abrazar todas las facetas del empoderamiento y aceptación que contribuyen a la individualidad.

Alejo x Yandel - Trajecito XS

Este lanzamiento cobra un matiz particular al encajar perfectamente en el anticipado proyecto Square Houze. Detrás de este nombre se encuentra el innovador estudio de Yandel, un espacio de confluencia para diversos talentos de la industria (artistas, productores, compositores) bajo el estandarte de Y Entertainment. Square Houze ha actuado como un crisol creativo, dando origen a la creación de este sencillo a través de la colaboración entre talentos y artistas invitados, lo cual ha culminado en la concepción del primer volumen de esta apasionante propuesta. El video musical de Trajecito XS, dirigido por Fernando Lugo y filmado en la vibrante ciudad de Miami, FL aporta un componente visual que armoniza de manera excepcional con la enérgica esencia del sencillo.

Wisin y Omar Courtz - Cuerpo a Cuerpo

“Esta colaboración es de mis favoritas de los últimos tiempos. Seguimos enfocados en hacer buena música para la calle y en apoyar a los talentos nuevos como Omar Courtz que siguen haciendo crecer el género”, contó Wisin. “Colaborar con una leyenda como lo es Wisin es un gran honor para mí y otra meta lograda para mi carrera. Estoy sumamente agradecido con cada uno de los artistas que creen en mi talento y confían en compartir mi música con todos sus fanáticos” - Omar Courtz.

Emilia - GTA.mp3

Fiel a la estética de principios de siglo que ha marcado su actual etapa, Emilia tiene el control y envía a su avatar -capaz de hacer cualquier cosa- a un mundo inspirado en GTA, dónde, cubierta de joyas, conquista el escenario y sorprende a los espectadores con sus movimientos. Mientras va y viene entre la realidad y la fantasía, da un irresistible baile en un club bajo una lluvia de dinero, reivindicando su “girl power” para completar la misión totalmente empoderada. “GTA.mp3 es una invitación a bailar sin parar”, aseguró Emilia. “Me apasiona sorprender a mis fans con algo inesperado, y experimentar con distintos ritmos. Darles otro motivo de felicidad, para que canten y se diviertan”, asegura la intérprete.

Joonti - Te Faltó

Con una letra poderosa escrita por el propio Joonti, Te faltó explora cómo la falta de atención y la rutina pueden erosionar por completo un vínculo amoroso. “Este tema lo hicimos con el corazón, porque sabemos que muchas personas podrán sentirse identificados con él. Espero que se disfruten esta canción tanto como nosotros disfrutamos al crearla”, afirmó joonti.

Virlán García, Angel Cervantes, Daniel Vazquez - Se Acelera

Se Acelera da paso a una nueva serie de lanzamientos en torno a los corridos alternativos que Virlán ha creado para deleite de sus fans. El proyecto, del que se avecina el lanzamiento de un EP —según ha revelado el propio Virlán—, busca mostrar las formas y matices de los corridos alternativos, esto luego de los exitosos temas en vivo que el cantante y compositor ha lanzado este 2023.

Yahritza y Su Esencia - Obsessed Pt. 2

Sumergiéndose en un emotivo y apasionado tema inaugural, 2 Extraños muestra a Yahritza cantando sobre un amor no correspondido, acompañada por el llanto de una guitarra nostálgica y una trompeta delicada. Recordando a un amante del pasado, el focus track del EP establece inmediatamente el espíritu de Obsessed Pt. 2. Satisfaciendo un cambio en el estado de ánimo, Dubai exhibe la impecable destreza musical de Yahritza sobre un contagioso corrido. Escribiendo la perfecta carta de amor, Rositas dibuja un tierno amor al que le da vida una brillante melodía de cuerda.

Nuevo Elemento - Tienes

“Tienes la chispa de un millón de estrellas. La gracia que tenía Selena. El rostro de una top model de New York”. Con estas letras románticas y una melodía y arreglos plantados en la frontera entre el regional, y el country, la agrupación musical Nuevo Elemento se afinca en la defensa de las canciones románticas y lanza hoy su nuevo video musical de su poderoso tema Tienes. En el video, las imágenes muestran a los integrantes de esta boy band de la música mexicana llevándole una hermosa serenata a una chica, que los escucha desde una ventana. Es la comunión perfecta de una conquista al estilo de antes en las poblaciones pequeñas, con las magníficas voces de Héctor Osobampo, Danny Rea, Yahir “Choco” Garduño, y Alejandro “Bebo” Garfias.

Álvaro Soler - Oxígeno

¡Álvaro Soler experimenta con nuevos sonidos! Con el lanzamiento de su actual single Oxígeno, este excepcional artista nacido en Barcelona muestra una nueva faceta musical que eleva su característico sonido a un nuevo nivel. El artista políglota nos muestra una cara de él que aún no conocíamos y apuesta por elementos de reguetón y música dance para crear melodías y inéditos ritmos.

Mora - Pide / Un Deseo

Uno de los momentos más íntimos de la nueva producción musical de Mora, en el cual su universo sonoro desacelera sus beats para entregar dos tracks conceptualmente unidos. El video musical, producido por DRKT Studios y dirigido por Gian Rivera fue grabado en la ciudad de Miami y, alineado con el desarrollo conceptual de ambas canciones, esta producción es una conjunción de día y noche, amor y amistad en todas sus formas, con la impronta visual ya característica del talentoso realizador.

Nio García - Como Antes

A tan solo meses de conquistar las listas de éxitos con Cumbia, Nio García vuelve al panorama musical con Como Antes, su más reciente sencillo bajo el sello GLAD Empire. Este tema se posiciona como el segundo adelanto de lo que será su álbum Renasci, consolidando las expectativas del artista en la industria urbana. Junto con el estreno del sencillo, se ha lanzado el video musical oficial producido por Elixir y grabado en localizaciones estratégicas de San Juan, Puerto Rico. Dirigido por El Lente, el videoclip presenta una fusión de iconografía urbana con una narrativa centrada en los desafíos de las relaciones amorosas.

Alex Luna, Ramon Vega & Tony Mils - Verano

El artista mexicano Alex Luna sumó fuerzas con Ramón Vega y Tony Mils en su nueva canción Verano. “La canción habla de cómo hay personas que nos hacen sentir como un verano, como un hogar, como un día soleado, a pesar de todos los escenarios adversos que se puedan estar presentando”, explicó Luna, quien celebró el aporte de sus colegas mexicanos.

Los Aptos - Sálvame

Una vez más, demostrando su sonido de vanguardia y su extraordinaria capacidad de innovación, el talentoso trío brilla en esta conmovedora canción que habla del profundo impacto que el amor y el desamor pueden tener en nosotros. Con unas melodías irresistibles que sirven de seductora plataforma de lanzamiento para unas voces envolventes, Sálvame, con su tentador ritmo de cumbia, dejará una huella duradera en los fans del grupo en todo el mundo.

Lemuell - Más Allá

No es simplemente un sencillo independiente, sino un emocionante punto de partida para la carrera del artista. Lemuell ha creado una mezcla de sonidos frescos y cautivadores que exploran una vertiente más comercial de su arte. Con influencias que van desde la música urbana contemporánea hasta elementos pop, el sencillo destaca una evolución artística que promete cautivar a un público más amplio mientras mantiene la esencia distintiva de Lemuell.

Melendi & Manuel Carrasco - Con la Luna Llena

En una emotiva alianza musical, dos de los artistas más queridos de la escena española, Melendi y Manuel Carrasco, han decidido conmemorar el vigésimo aniversario de Melendi en la industria de la música. Juntos, han dado vida a una nueva versión de Con la Luna Llena, el inolvidable éxito del álbum debut de Melendi, Sin Noticias de Holanda.

Jey Blessing - True Story

True Story es una expresión en inglés que se utiliza para indicar que algo es una historia real o verídica, en contraposición a una historia ficticia o inventada. Cuando se dice que algo es una True Story se está afirmando que los eventos o hechos narrados realmente ocurrieron en la vida real y no son producto de la imaginación o la ficción. Esta expresión se utiliza comúnmente en el contexto de narraciones, películas, libros u otras formas de relatos para garantizar la autenticidad de la historia que se está contando. Es una forma de destacar que lo que se relata está basado en hechos reales y no es una creación ficticia.

