Qué ver: 7 películas y series de estreno para disfrutar sin salir de casa

Septiembre arranca con importantes estrenos en plataformas de streaming, entre ellos algunos de los títulos más esperados por el público. Tras su estreno en cines, llega a Disney+ The Little Mermaid, el live-action de uno de los clásicos animados favoritos de muchos. En esta misma plataforma, llega la nueva temporada de la serie sobre el personaje más simpático de Guardians of the Galaxy, y un especial sobre distintos artistas latinos, entre ellos Carlos Rivera. También, una divertida comedia con Aislinn Derbez, una mexicana y la nueva temporada de la exitosa serie de fantasía The Wheel of Time.

The Little Mermaid (Disney+)

Esta nueva versión del clásico musical animado sigue la historia de Ariel, una joven sirena ansiosa de aventuras. La menor de las hijas del rey Tritón, y la más rebelde, anhela saber más sobre el mundo más allá del mar y, y durante sus escapadas a la superficie se enamora del Príncipe Eric. En su afán de seguir su corazón, Ariel hace un trato con la malvada bruja del mar, Ursula, quien le da la oportunidad de experimentar la vida en tierra, pero con un costo muy alto. Estreno 6 de septiembre

Me Vuelves Loca (ViX)

Protagonizada por Aislinn Derbez, esta película de comedia se centra en Carolina, una mujer que tiene una vida aparentemente perfecta junto a su esposo. El día que cumple 38 años, el ginecólogo le revela que es infértil. A esta noticia se suma una igualmente impactante: su marido y su mejor amiga tienen un romance y van a ser padres juntos. Esta situación lleva a Carolina a una crisis por la que termina en una clínica siquiátrica. Estreno: 7 de septiembre

The Wheel of Time - Temporada 2 (Prime Video)

Basada en la exitosa saga de fantasía de Robert Jordan, esta serie sigue al granjero Rand al’Thor quien descubre que es El Dragón Renacido, una figura peligrosa cuyo destino es salvar el mundo... aunque también es capaz de destruirlo. Desesperados por protegerlo de la oscuridad, un ejército de poderosas hechiceras hace lo posible por contener su creciente poder y su locura. En esta segunda temporada, surgen nuevas amenazas que complicarán aún más la vida de los personajes. Estreno: 1 de septiembre

Casi Muerta (HBO Max)

Esta película sigue la historia de María y Javi, viejos amigos que, de ser inseparables, pasaron a distanciarse. Sin embargo, una dura noticia los acercará de nuevo, y es que él se entera de que a su amiga está muy enferma y le queda sólo un mes de vida, diciembre. Con este plazo cerca de vencerse, Javi decide volver a Buenos Aires (Argentina), dejando atrás su nueva vida en Montevideo (Uruguay), reencontrarse con María. El reencuentro hará resurgir los sentimientos más allá de la amistad que tenían guardados, pero él decide ocultarle que tiene una vida y novia esperando por él, lo que provocará una serie de enredos. Estreno: 1 de septiembre

Mi Música, Mi Tierra (Disney+)

En esta serie, varios artistas latinos regresan a la tierra que los vio crecer y cuentan cómo fueron sus primeras experiencias con la música, y lo que los llevó a dar el primer impulso en sus carreras. Carlos Rivera, Luciano Pereira, Carlos Vives, Pablo Alborán, Ha*Ash y Os Paralamas do sucesso. El primer episodio sigue al mexicano Carlos Rivera, nacido en Huamantla, en el pequeño estado de Tlaxcala. El intérprete recuerda el difícil camino que recorrió para ser artista, incluyendo el hecho de que él mismo organizó sus recitales financiado por los pequeños comercios del lugar. En agradecimiento hacia su gente, año con año regala un show a la tierra que lo vio crecer. Estreno: 1 de septiembre.

Virgin Rive - Temporada 5 (Netflix)

La nueva entrega de esta exitosa serie de drama romántico trae consigo “nuevas y sorprendentes relaciones, una ruptura impactante, un juicio difícil, una despedida desgarradora y un incendio forestal que pone el pueblo en peligro y une a unos vecinos, pero separa a otros”, indica Netflix. El embarazo de Mel, una de las protagonistas, desencadena un vínculo emocional con su pasado, mientras Jack se enfrenta por fin a sus demonios. Estreno: 7 de septiembre

Yo soy Groot - Temporada 2 (Disney+)

En esta nueva temporada, compuesta por cinco nuevos episodios, Baby Groot explora el universo y más allá a bordo de las naves espaciales de los Guardianes, encontrándose cara a cara con nuevas y coloridas criaturas y entornos. Estreno: 6 de septiembre

