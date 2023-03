Qué ver: 7 películas y series de estreno no que te puedes perder

Para estos días tenemos una nutrida selección de atractivos títulos en plataformas de streaming. Netflix estrena una nueva serie española en la que una joven viuda decide que la mejor forma de proteger a su hijo es convertirse en jefa del crimen. Además, la serie favorita de los solteros, protagonizada por Sebastián Zurita, llega a su tercera temporada, y Bono se une a The Edge para ofrecer un musical imperdible en Disney+.

Cómo sobrevivir soltero -Temporada 3 (Prime Video)

Sebastián Ybarra (Sebastián Zurita) sigue explorando y disfrutando su vida sin ataduras en el amor, desde visitar un ‘ex ligue’, hasta salir con tres al mismo tiempo. Pero todo parece indicar que sus días como soltero están contados, pues termina por enamorarse de la hermana de su mejor amigo. Y aunque tomó la sesuda decisión de tomar terapia para arreglar el caos en qe parece haberse convertido su vida, nada será suficiente ante este incipiente romance. Estreno: 22 de marzo

Hasta el cielo: La serie (Netlix)

Sole (Asia Ortega) recibe una inesperada noticia en medio de la noche que le dará un goro a su vida: la muerte de Ángel (Miguel Herrán), su esposo y líder de una banda de atracadores. Convertida en una joven viuda y con un hijo para sacar adelante, decidirá seguir los pasos de su difundo marido en su negocio, sin importar los riesgos, pues no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre. Estreno: 17 de marzo

Perfect Adicction (Prime Video)

Sienna Lane (Kiana Madeira), es una exitosa entrenadora de artes marciales mixtas, descubre que su novio Jax (Matthew Noszka), campeón de lucha clandestina, la ha estado engañando con su propia hermana. Ella se propone vengarse entrenando a su mayor rival con el fin de que lo destrone. Estreno: 24 de marzo

Agente Elvis (Netflix)

Esta serie animada para adultos fue creada por Priscilla Presley, la viuda de la leyenda rock. En la historia, Elvis cambia el mítico traje con el que se sube a los escenarios por una mochila cohete, pues el Gobierno le ha encargado una misión: colaborar en un programa secreto de espionaje para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan Estados Unidos. Estreno: 17 de marzo

Bono & The Edge – A Sort of Homecoming with David Letterman (Disney+)

Se trata de un musical en formato documental, cuyo estreno coincide con el lanzamiento del álbum de U2 Songs of surrender. En Bono & The Edge – A Sort of Homecoming with David Letterman, Bono y The Edge de U2 regresan a Dublín de la mano de Dave Letterman, para hacer un repaso a su historia como músicos y amigos. Este largometraje presenta imágenes y entrevistas nunca inéditas que detallan el proceso de composición de estas estrellas así como la inspiración detrás de sus grandes éxitos. Estreno: 17 de marzo

My Kind of Country (Apple TV+)

Se trata de un reality show de concurso en el que Reese Witherspoon y Kacey Musgraves se unen a Jimmie Allen, Mickey Guyton y Orville Peck con un único objetvo: buscar la próxima gran estrella de la música country. Estos experimentados músicos eligen una lista de artistas emergentes para invitarlos al hogar de la música country en Nashville, Tennessee. El ganador de la competencia recibirá un premio muy tentador de manos de Apple Music. Estreno: 17 de marzo

Only You, An Animated Short Collection (HBO Max)

Se trata de una selección de ocho cortometrajes exclusivos creados -bajo la premia ¿Qué es una historia que solo tú puedes contar?- por 12 artistas seleccionados el año pasado y que fueron emparejados con mentores ejecutivos de todas las marcas de Warner Bros. Discovery, incluidas HBO Max, Adult Swim, Warner Animation Group y Rooster Teeth. Estreno: 23 de marzo