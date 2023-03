Qué ver: 7 películas y series de estreno para ver en casa

El final de la primera parte de la cuarta temporada de You dejó a muchos llenos de dudas sobre el camino que Joe Goldenberg (Penn Badgley) tomaría, pero por fin sabremos la continuación de esta fascinante historia. Y si de tramas cautivantes se trata, no se puede dejar de mencionar la película de acción chilena que Aaron Piper acaba de protagonizar junto a la talentosa actriz Rallen Montenegro. Los fans de Miley Cyrus no pueden perderse el especial sobre su nuevo álbum... Todo eso y mucho más en la selección de esta semana de estrenos en plataformas de streaming.

Sayen (Prime Video)

Protagonizada por el actor español Arón Piper (Élite), esta cinta del género de thriller, se desarrolla en los bosques del sur de Chile, donde Sayen (Rallen Montenegro), una joven mapuche, se propone cazar a los mercenarios que asesinaron a su abuela. Gracias a su entrenamiento, ella es capaz de sobrevivir y hacer frente a aquello intrusos que le arrebataron a su ser querido. Sin embargo, se topará ante un dilema: alejarse para buscar su propósito o proteger a los suyos y a otros grupos indígenas de la siniestra corporación que los amenaza. Estreno: 3 de marzo

You -Temporada 4, parte 2 (Netflix)

Una vez descubierta la identidad del misterioso asesino de la parte 1 de esta temporada, Joe Goldberg (o el falso profesor Jonathan Moore), intentará hacerle frente y vengarse, pero no será sencillo. Deberá convencerse a sí mismo de que no son iguales, eso mientras siguen revelándose secretos. Sin duda, la mayor sorpresa que podría traer esta segunda parte es la inesperada aparición de Love, a quien todos daban por muerta. Estreno: 9 de marzo

Rain dogs (HBO Max)

Esta serie de comedia sigue la historia de amor poco convencional entre una madre soltera de clase trabajadora, su hija de 10 años y un hombre gay de clase privilegiada. Mediante un irreverente humor negro, esta producción británica explorará los disntintos ángulos de esta especia de familia disfuncional que trata de ser lo más honesta posible en un mundo torcido. Estreno: 6 de marzo

Luthern: The Fallen Sun (Netflix)

Se trata de una continuación cinematográfica de la exitosa serie británica del mismo nombre. Un despiadado asesino seriel causa terror en Londres mientras John Luther (Idris Elba), un brilante inspector está tras rejas con la culpa de no haber capturado al este criminal. Tomará una decisión drástica: fugarse de la cárcel para terminar el trabajo que dejó inconcluso. Estreno: 10 de marzo

Tangos tequilas mentiras (Prime Video)

Esta divertida película de comedia se centra en Lu, una joven a quien le encanta fingir que tiene una vida perfecta. Un día conoce a Diego, un apuesto pero malhumurado argentino que está de visita en México. Confiada, Lu asegura que podría enamorarlo, y termina haciendo una apuesta con sus amigas. Tendrá que que hacer lo que sea para conquistarlo, incluso viajar miles de kilómetros para ir a buscarlo en su país natal. Estreno: 10 de marzo.

Encontró lo que buscaba (Netflix)

Fue un exitoso locutor de radio, pero eso ya es tiempo pasado, ahora tendrá que probar una opción laboral que seguramente nunca imaginó: ser empacador en un supermercado. Pero hay una muy buena razón para hacerlo, pues está decidido a reunir dinero e ir a la estación de radio en la que trabajó para reencontrarse con el amor de su vida. Estreno: 20 de marzo

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) (Disney+)

Este especial, creado a propósito del lanzamiento del octavo álbum de la cantante, presenta a Miley arriba del escenario interpretando las canciones de Endless Summer Vacation, incluyendo su exitoso sencillo Flowers, así como una interpretación especial junto al cantautor Rufus Wainwright. También se presentan una serie de entrevistas exclusivas en la famosa y polémica casa de Los Ángeles donde Cyrus grabó el video musical de Flowers. Estreno: 10 marzo