Rita Moreno nos comparte sus travesuras en el set de ‘80 For Brady’

¿Cómo fue trabajar con Jane, Sally y Lily? Todas unas grandes estrellas

Absolutamente maravillosa. Probablemente fue la experiencia más fabulosa que he tenido en mi carrera. Este tipo de cosas no suceden mucho... ¡o nunca, de hecho! Así que me siento muy, muy privilegiada. Fue (una experiencia) muy divertida, Jane tiene una inteligencia soberbia, Sally es tan linda, me hace reír, y Lily es divina, tuvimos una relación bellísima las cuatro, no sólo como actrices, sino como amigas.