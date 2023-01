Nicky Jam llama a la fiesta con ‘Toy a Mil’, y Camila Fernández canta ‘Debí Suponerlo’

Rebecca Black - Sick To My Stomach

El tercer sencillo de su álbum de estudio homónimo llega hoy, Sick to My Stomach, que ve a la joven mexicano-estadounidense profundizar en la complejidad de seguir adelante. “Escribí Sick to My Stomach días después de encontrarme con mi ex por primera vez en meses y descubrir que estaba saliendo con alguien nuevo”, Rebecca comparte sobre la inspiración para escribir la canción. “El golpe en el estómago que viene con la revelación de que ya no eres el centro del universo de alguien es uno de los golpes más dolorosos, por lo que esta canción es tan mezquina como devastadora”, expresa la cantante.

Calibre 50 - Dirección Equivocada

“La Potencia Sinaloense fuera de serie” lanza su nuevo sencillo. Este tema escrito por Armando Ramos, Eduardo Gurrola y Alejandro Gaxiola, nos cuenta una historia de engaño y cómo un hombre sufre de traiciones amorosas y prefiere alejarse para no volver a caer en las redes del amor y la pasión. “Dirección equivocada” es el segundo sencillo que será parte de la nueva producción de CALIBRE 50.