Qué ver: 7 series y películas de estreno que no debes perderte esta semana

A través de cuatro episodios, esta serie documenta el choque entre el pasado, el presente y el futuro del futbol europeo, “cuando surge el plan de crear una liga al margen, lo que hace que los líderes más poderosos de este deporte tengan que defender (o poner en peligro) sus tradiciones”, segpun explica la plataforma. Estreno: 13 enero

Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20 (Disney+)

Se trata de un especial sobre la exitosa franquicia cinematográfica del director James Cameron, quien se abre con el periodista de ABC News, Chris Connelly, sobre Avatar, la primera película que lanzó hace más de una década, y los desafíos para hacer la esperada secuela, Avatar: Way of the Water. También incluye entrevistas con las estrellas Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Zoe Saldana y Stephen Lang, quienes describen sus experiencias trabajando con Cameron. Estreno: 13 enero