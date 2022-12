Qué ver: 7 series y películas de estreno para iniciar 2023 de la mejor manera

If These Walls Could Sing (Disney Plus)

Se trata de una películapersonal plagada de recuerdos en la que la fotógrafa Mary McCartney, hija de Paul McCartney, guía al público a través de las nueve décadas en las que los estudios Abbey Road, en Londres, fueron el centro de la industria musical. De la música clásica al pop, de las bandas sonoras al hiphop, If These Walls Could Sing explora por medio de entrevistas y testimonios lo que se vivió entre las paredes de Abbey Road. Estreno: 6 de enero

Los reyes del mundo (Netflix)