Qué ver: 7 series y películas de estreno para despedir el 2022

El 2022 está por expirar, y estos últimos días del año lo que queremos es estar en casa con nuestros seres queridos, unidos para disfrutar de las festividades. Con ello en mente, hemos reunido una serie de títulos que toda la familia puede disfrutar mientras prepara la cena de Navidad, luego de abrir los regalos, o se alista la llegada del 2023. Netflix ha guardado una de sus mejores cartas para esta semana: Roald Dahl’s Matilda the Musical, mientras que Disney+ quiere que todos se pongan a cantar con Encanto at the Hollywood Bowl.

Roald Dahl’s Matilda the Musical (Netflix)

Matilda Wormwood (interpretada por Alisha Weir) es una niña inteligente, curiosa y con una gran imaginación, quien para su mala suerte, tiene unos padres que dejan mucho qué desear, pues son egoístas y mezquinos. Para el señor y la señora Wormwood la felicidad es estar sentado frente a la televisión, viendo cualquier programa hueco, mientras que su hija disfrutar sumergirse en sus adorados libros. La pequeña encontrará el apoyo que siempre ha querido en la señorita Honey (Lashana Lynch), su maestra, pero también tendrá que lidiar con la malvada directora Trunchbull (Emma Thompson). Se trata de la nueva versión de la exitosa cinta de 1996 dirigida por Danny DeVito. Estreno: 25 de diciembre

The Witcher: Blood Origin (Netflix)

Se trata de una precuela y spin-off situada en el mundo élfico 1200 años antes de la historia de The Witcher. Blood Origin sigue la historia de siete parias que unen fuerzas contra “el inimaginable poder que se los ha arrebatado todo”. El deseo de venganza desencadenará un cataclismo durante el cual se fusionaron los mundos de los monstruos, humanos y elfos. Estreno: 25 de diciembre

Góspel (Prime Video)