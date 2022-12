Qué ver: 7 películas y series de estreno que no puedes perderte

El año está a escasas semanas de terminar, y aunque algunos podrían creer que las plataformas de streaming ya dieron todo lo que tenían para 2022, eso no es verdad. Mientras avanza diciembre han ido sacando algunas cartas muy bien guardadas, por lo que no hay que preocuparse por estrenos de series y películas para estos días. Disney+ ha lanzado por fin la serie que continúa la exitosa franquicia de La leyenda del tesoro perdido, mientras que Netflix suma a sus títulos una de las cintas más aplaudidas por la crítica en tiempos recientes: Bardo, de González Oñárritu. Además, esta semana hemos incluido en la selección algunos títulos con los que no podrás parar de reír.

National Treasure: Edge of History (Disney+)

Esta serie es la continuación de las exitosas películas protagonizadas por Nicolas Cage. La historia se centra en Jess Valenzuela (Lisette Olivera), cuya vida toma un curso inesperado cuando un un extraño le da una pista para encontrar un tesoro antiguo que podría estar conectado con su fallecido padre. La protagonista echará mano de su habilidad resolver acertijos y junto a sus amigos seguirá los rastros escondidos en una serie de artefactos. Pero en esta carrera no estará sola, pues tendrá que competir con un traficante de antigüedades para dar con el tesoro perdido y descubrir la verdad sobre el pasado de su familia. Estreno: 14 de diciembre

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Netflix)

Tras su rotundo éxito con The Revenant (2015), el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu vuelve con esta película protagonizada por Daniel Giménez Cacho. Se trata de una comedia que narra la historia de un reconocido periodista y documentalista mexicano que vuelve a su país natal en busca de respuestas de su pasado para redonciliarse con su ‘yo’ del presente. Tendrá que hacer frente a sus recuerdos, a sus lazos familiares y también a la nueva realidad de su patria. Estreno: 16 de diciembre

LOL: Last One Laughing (Prime Video)