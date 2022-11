Qué ver: 7 películas y series de estreno que no te debes perder esta semana

Esta nueva adaptación del clásico de Charles Dickens es imperdible para la próxima temporada navideña. En la víspera de Navidad, el avaro y desalmado Ebenezer Scrooge se enfrenta a su pasado, y tendrá la opción cambiar su futuro antes de que sea demasido tarde. Se trata de una película musical, completamente animada, es una gran opción para disfrutar en familia. Fue dirigida dirigida por Stephen Donelly y la banda banda sonora fue compuesta por el galardonado Leslie Bricusse. Estreno: 2 de diciembre

El sueño de ayer (Prime Video)

Rubén Albarrán, vocalista de la agrupación mexicana Café Tacvba, da vida al fallecido músico cubano Dámaso Pérez Prado, conocido como ‘El Rey del Mambo’. Sin embargo, a decir del director de esta cinta, Emilio Maillé, no se trata de una biografía del legendario intérprete, sino más bien una versión ficticia sobre él, planteando su regreso a la vida y su búsqueda del amor. “Yo quería hacer una película sobre música, pero no quería hacer una biografía, entonces se me ocurrió la idea de un personaje que atraviesa el tiempo y es un muerto. Si ya vas a inventar, mejor inventa todo”, explicó el cineasta a la agencia EFE. Estreno: 30 de noviembre.

Hot Skull (Netflix)