Adam Shankman, director de ‘Disenchanted’, nos habla sobre el proceso creativo de la película

¿Qué es lo primero que sentiste cuando viste por primera vez la película terminada?

Creo que estaba bastante confundido (risas). Creo que lo primero que pensé fue: ¿qué pasó? Me siento muy orgulloso de esta película, orgulloso de lo que dice, me siento muy orgulloso de las actuaciones, me siento muy orgulloso de la música y contento de que todo el mundo estuvo muy comprometido, porque fue muy difícil de hacer porque nos agarró realmente en medio del COVID y todo estaba parado. Fue muy complicada de hacer y me siento feliz.