La polémica por la que el disfraz de Jeffrey Dahmer fue prohibido en muchos lugares

El pasado 21 de septiembre se estrenó Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la serie de Netflix que narra la historia real del asesino en serie que conmocionó a Estados Unidos en los años 90. Este lanzamiento se convirtió pronto en uno de los mayores éxitos del otoño a nivel mundial, y su influencia fue tal que algunos usuarios consideraron que sería buena idea caracterizarse de este criminal para Halloween. Sin embargo, a la par del gran recibimiento por parte del público, esta serie también se vio envuelta en polémica, y fue debido a ello que algunos establecimientos reconsideraron su decisión de poner a la venta disfraces inspirados en el también llamado ‘Monstruo de Milwaukee’.

©Netflix



La serie ha sido tan exitosa como polémica

Y es que era de esperarse que a muchos no les caería en gracia una recreación del terrorífico caso de asesinato, canibalismo y necrofilia de Dahmer. La serie fue creada por el productor Ryan Murphy, responsable de éxitos como Versace y Scream Queens, y es protagonizada por Evan Peters, actor que ha perticipado en series como American Horroy Story.

Los deudos del asesino serial, apodado también ‘El Caníbal de Milwaukee’, expresaron desde el primer momento su molestia por el lanzamiento de Netflix, alegando que nunca fueron consultados para poner en marcha este proyecto, y acusando una terrible falta de sensibilidad y respeto.

“No le digo a nadie qué ver y sé que los contenidos sobre crímenes reales son muchos, pero mi familia está indignada con esta serie”, expresó en Twitter Eric Perry, primo de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer. “Cuando me vi en esa escena, me molestó. Me trajo de vuelta todas las emociones que sentí entonces. Nunca me contactaron y creo que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o no”, comentó a Insider Rita Isbell, quien incluso aparece en uno de los episodios de la serie.